برامج تلفزيونية تغضب الجزائريين

MENAFN - Khaberni) خبرني - أطلق عدد من الجزائريين حملة لوقفِ البرامج التلفزيونية الاجتماعية، بعد "تسجيل تجاوزات في محتواها"، كان آخرها "تنمر مقدم على شخصية وهندام أحد ضيوفه".

وشارك في الحملة مشاهير وممثلون طالبوا وزارة الاتصال بالتدخل العاجل.

وتعتمد هذه البرامج التي تبث على مختلف القنوات في الجزائر، على استضافة مواطنين لسردِ قصصهم الاجتماعية، أو لعقد الصلح بين ضيفين متخاصمين.

غير أن بعض حلقات تلك البرامج أثارت الجدل مؤخرا، منها "حياة جديدة " التي استضافت في آخر حلقة لها، شابا عَبّرَ عن تعلقه بفتاة ورغبته الزواج منها، وعدم تقبله فكرة ابتعاده عنها. فيما حضرت الحلقة والدة الفتاة التي رفضت رفضا قاطعا تزويجه ابنتها لأنه "مريض ذهنيا".

"انتقد هندامه"

غير أنَّ ما أثار الجدل خلال الحلقة، هو حديث المقدم هشام بوقفة إلى الشاب بطريقة وُصفت من قبل رواد التواصل الاجتماعي بـ"المهينة" حيث انتقد هندام الشاب الذي كان يرتدي سترة وبنطلونا كلاسيكيين، مع جوارب رياضية.

كما ظهر المقدم في فترات أخرى من البرنامج وهو "يتنمر على الشاب".

وأحدثت الحلقة ضَجَّةً كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد كثيرون طريقة المقدم في محاورة ضيفه.

كما تدخل الممثل المعروف كمال بوعكاز، لينتقد تلك البرامج الاجتماعية بشدّة. وكتب على فيسبوك قائلا: لقد أفسدت هذه البرامج المجتمع، فأيّ فائدة تجنيها العائلة الجزائرية من تلك القصص..؟".

فيما قالت الصحافية ياسمينة دهيمي: " .. بمجرد أن يفقد الصحافي الموضوعية، ويوظف العاطفة ومشاعر الحب أو الكراهية في محتواه يسقط في أخطاء لا تغتفر".

"أذى الضيف"

كما كتبت الناشطة في حقوق المرأة، كنزة خاطو: "أمين (ضيف البرنامج)، حسب رأيي وبعد مشاهدتي للحلقة كاملة، ضحية بالفعل لنوعية الأسئلة المطروحة والدخول في تفاصيل لا تسمن ولا تغني من جوع.. أسئلة هدفها ربما إضحاك الجمهور، لكنها في الواقع تثير الاشمئزاز".

وأثارت الحلقة أيضا، غضب سكان المنطقة التي يقطن فيها أمين، الذين خرجوا رفقته في فيديو، يطالبون بوقف الحلقة "لما سببته من أذى للضيف".