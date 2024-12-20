كوافيرة تفجر حالة ذعر ورعب في مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حالة من الرعب والذعر انتابت المصريين بعد تداول منشور على فيسبوك خلال الأيام الماضية يفيد بانتشار عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء.
فقد انتشر المنشور كالنار في الهشيم، وسط تحذيرات من خروج الأطفال دون ذويهم، ونزول الفتيات إلى الشارع في ساعات متأخرة، خشية تعرضهن للخطف من قبل العصابات المزعومة.
"زيادة عدد المتابعين"
ليتبين لاحقا أن كاتبة المنشور مصففة شعر، كل ما أرادته حصد المشاهدات على مواقع التواصل.
إذ أوضحت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الجمعة، أنها جمعت المعلومات، وتأكدت من عدم صحة كل ما تم تداوله
كما أعلنت ضبط صاحبة المنشور المثير للجدل، والتي اتضح أنها تعمل فى مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات بمنطقة البساتين في القاهرة.
بدورها أقرت السيدة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها وتحقيق مكاسب مادية.
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