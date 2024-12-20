كوافيرة تفجر حالة ذعر ورعب في مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - حالة من الرعب والذعر انتابت المصريين بعد تداول منشور على فيسبوك خلال الأيام الماضية يفيد بانتشار عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء.

فقد انتشر المنشور كالنار في الهشيم، وسط تحذيرات من خروج الأطفال دون ذويهم، ونزول الفتيات إلى الشارع في ساعات متأخرة، خشية تعرضهن للخطف من قبل العصابات المزعومة.

"زيادة عدد المتابعين"

ليتبين لاحقا أن كاتبة المنشور مصففة شعر، كل ما أرادته حصد المشاهدات على مواقع التواصل.

إذ أوضحت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الجمعة، أنها جمعت المعلومات، وتأكدت من عدم صحة كل ما تم تداوله

كما أعلنت ضبط صاحبة المنشور المثير للجدل، والتي اتضح أنها تعمل فى مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات بمنطقة البساتين في القاهرة.

بدورها أقرت السيدة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها وتحقيق مكاسب مادية.