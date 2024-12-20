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الجامعة العربية ترحب بتصويت الأمم المتحدة بشأن الأونروا

12/20/2024 8:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر عملها في الأراضي المحتلة.


وأكد أبو الغيط، في بيان صادر عن الجامعة العربية، أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا، وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية، في حال إذا تم إنهاء دور (الأونروا) في القطاع كما ترغب إسرائيل.

بترا

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