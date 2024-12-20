Friday, 20 December 2024 03:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

12/20/2024 8:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى 35 ألفا فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 35 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بالرغم من قيود الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت العديد من الشبان عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة.


ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، في شهر تشرين الأول 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.

بترا

MENAFN20122024000208011052ID1109016649

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث