35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى 35 ألفا فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 35 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بالرغم من قيود الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت العديد من الشبان عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة.



ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، في شهر تشرين الأول 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.



بترا