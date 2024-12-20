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نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا بوتيرة أقل من التوقعات الشهر الماضي

12/20/2024 8:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا نموا أقل من التوقعات، الشهر الماضي، حيث ألقت ضغوط تكاليف المعيشة بظلالها على ثقة المستهلك البريطاني.


وبحسب صحيفة "الفايننشال تايمز"، قال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، إن كمية السلع المباعة ارتفعت بنسبة 0.2 بالمئة فقط بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين، حيث جاء هذا الأداء أقل من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا نموا بنسبة 0.5 بالمئة، كما يعكس تباطؤا مقارنة بانكماش نسبته 0.7 بالمئة في تشرين الأول الماضي.


وقالت كبيرة الإحصائيين في المكتب هانا فينسلباخ: "للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، شهدت مبيعات متاجر المواد الغذائية، وخاصة السوبر ماركت، انتعاشا. كما حقق تجار التجزئة في مجال السلع المنزلية، مثل متاجر الأثاث، أداء جيدا".


ومع ذلك، تراجعت مبيعات متاجر الملابس بشكل حاد، حيث انخفض حجم المبيعات بنسبة 2.6 بالمئة في تشرين الثاني، بعد انخفاض بنسبة 3.5 بالمئة في تشرين الأول. وأدت هذه التراجعات المتتالية إلى تسجيل أدنى مستوى لمبيعات هذا القطاع منذ كانون الثاني 2022.

بترا

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