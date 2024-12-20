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بلدية الكرك تعلن فتح غرف عمليات رئيسية للتعامل مع الظروف الجوية

12/20/2024 8:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الجمعة، عن فتح غرف عمليات رئيسية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة وتساقط الأمطار في كافة أنحاء المحافظة.


وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر البلدية وآلياتها على جاهزية تامة لتلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع جميع الملاحظات الواردة من المواطنين أثناء المنخفض الجوي الحالي، مشيراً إلى أنه تم فتح غرفة عمليات في مركز البلدية، بالإضافة إلى غرف العمليات في جميع المناطق التابعة للبلدية.


وأضاف أن جهود كوادر البلدية شملت فتح "الجرلات" ومعالجة انسدادات مصارف مياه الأمطار، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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