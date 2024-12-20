صندوق النقد يتوقع بقاء التضخم في الأردن منخفضا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
توقع صندوق النقد الدولي بقاء التضخم في الأردن منخفضا بفضل التزام البنك المركزي
الأردني بالاستقرار النقدي وتنفيذ السياسات المالية السليمة.
وأشار إلى أن اقتصاد الأردن أظهر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية، وبالأخص الحرب على غزة ولبنان، التي زادت الضغوط على الاقتصادات المحلية.
وأكد الصندوق أن الأردن لا يزال يواصل تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار اقتصاده الوطني، رغم التأثيرات السلبية لهذه الرياح المعاكسة.
كما توقع أن يكون هناك تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي إلى 2.3% في عام 2024 مقارنة بـ 2.7% في عام 2023.
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