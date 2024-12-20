صندوق النقد يتوقع بقاء التضخم في الأردن منخفضا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توقع صندوق النقد الدولي بقاء التضخم في الأردن منخفضا بفضل التزام الأردني بالاستقرار النقدي وتنفيذ السياسات المالية السليمة.

وأشار إلى أن الأردن أظهر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية، وبالأخص الحرب على غزة ولبنان، التي زادت الضغوط على الاقتصادات المحلية.

وأكد الصندوق أن الأردن لا يزال يواصل تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار اقتصاده الوطني، رغم التأثيرات السلبية لهذه الرياح المعاكسة.

كما توقع أن يكون هناك تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي إلى 2.3% في عام 2024 مقارنة بـ 2.7% في عام 2023.

