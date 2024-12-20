تشييع جثامين أربعة شهداء في مخيم طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN-شيعت جماهير شعبنا في طولكرم، بعد صلاة الجمعة، جثامين أربعة شهداء من مخيم طولكرم.

والشهداء الأربعة، هم: طارق محمود محمد الدش (30 عاما)، ودوسم سفيان أحمد العوفي (19 عاما)، ومحمد نافز أحمد رحايمة (31 عاما)، ومحمد عيسى العوفي (26 عاما).

وانطلق موكب التشييع من أمام الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

واتجه المشيعون إلى منازل ذوي الشهداء في مخيم طولكرم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ومن ثم تمت الصلاة على جثامينهم الطاهرة في مسجد السلام، ومواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة، شرق المدينة.

وارتقى الشبان الأربعة بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة كانوا يستقلونها في حارة البلاونة وسط مخيم طولكرم أمس الخميس، كما أصيب أربعة مواطنين بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة