الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من بلدة جبع وقرية دير غزالة، بمحافظة جنين.
وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت جبع واعتقلت ثلاثة مواطنين، هم: الأسير المحرر محمد سليم علاونة، وعبد الله ماهر نمر حمامرة، وعبد محمد حلمي حمامرة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وأضاف سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس صدقي جلامنة من دير غزالة، بعد أن داهمت منزله وفتشته، كما حطمت مركبته.
MENAFN20122024000205011050ID1109016642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.