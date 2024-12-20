الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من بلدة جبع وقرية دير غزالة، بمحافظة جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت جبع واعتقلت ثلاثة مواطنين، هم: الأسير المحرر محمد سليم علاونة، وعبد الله ماهر نمر حمامرة، وعبد محمد حلمي حمامرة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضاف سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس صدقي جلامنة من دير غزالة، بعد أن داهمت منزله وفتشته، كما حطمت مركبته.