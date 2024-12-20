بؤرة استعمارية جديدة بالمعرجات غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا /PNN- نصب مستعمرون، اليوم الجمعة، بؤرة استعمارية جديدة قرب تجمع عرب المليحات البدوي
بطريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا.
وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ "وفا"، أن عددا من المستعمرين واصلوا فجر وصباح اليوم الجمعة
نصب خيمة على أراضي التجمع، وهم يؤدون رقصات استفزازية.
وأشار إلى وجود 5 بؤر استعمارية بمحيط طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، أربعة منهن نصبن بعد 7 أكتوبر عام 2023، وذلك لتوسيع نفوذ المستعمرين في المناطق الحدودية بين محافظتي رام الله وأريحا.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1396 اعتداء، خلال تشرين الثاني المنصرم، في استمرار مسلسل الإرهاب من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1086 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 310 اعتداءات.
وأضاف أن المستعمرين حاولوا إقامة 8 بؤر استيطانية جديدة غلب عليها الطابع الرعوي في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وأريحا.
وبين التقرير أن اعتداءات المستعمرين تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم وحرق ما مجموعه 1806 شجرة من ضمنها 1762 شجرة زيتون من خلال 42 عملية اعتداء.
MENAFN20122024000205011050ID1109016640
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