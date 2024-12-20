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بؤرة استعمارية جديدة بالمعرجات غرب أريحا

12/20/2024 8:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا /PNN- نصب مستعمرون، اليوم الجمعة، بؤرة استعمارية جديدة قرب تجمع عرب المليحات البدوي
بطريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ "وفا"، أن عددا من المستعمرين واصلوا فجر وصباح اليوم الجمعة
نصب خيمة على أراضي التجمع، وهم يؤدون رقصات استفزازية.

وأشار إلى وجود 5 بؤر استعمارية بمحيط طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، أربعة منهن نصبن بعد 7 أكتوبر عام 2023، وذلك لتوسيع نفوذ المستعمرين في المناطق الحدودية بين محافظتي رام الله وأريحا.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1396 اعتداء، خلال تشرين الثاني المنصرم، في استمرار مسلسل الإرهاب من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1086 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 310 اعتداءات.

وأضاف أن المستعمرين حاولوا إقامة 8 بؤر استيطانية جديدة غلب عليها الطابع الرعوي في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وأريحا.

وبين التقرير أن اعتداءات المستعمرين تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم وحرق ما مجموعه 1806 شجرة من ضمنها 1762 شجرة زيتون من خلال 42 عملية اعتداء.

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