Friday, 20 December 2024 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل طبيبا وشابا من بيرزيت والبيرة

12/20/2024 8:09:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طبيب من بلدة بيرزيت، وشاب من مدينة البيرة، بمحافظة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، واعتقلت الطبيب محمد نعيم محمد وهدان عقب اقتحام منزله في البلدة، كما اقتحمت مدينة البيرة، واعتقلت الشاب محمد جمعة مطرية (25 عاما) من منزل عائلته.

MENAFN20122024000205011050ID1109016638

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث