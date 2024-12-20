الاحتلال يعتقل مواطنا وزوجته ونجلهما في روجيب شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مواطنا وزوجته ونجلهما في قرية روجيب شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية، وداهم الجنود أحد المنازل، وفتشوه، وعبثوا بمحتوياته، وعاثوا به خرابا، واعتقلوا المواطن محمد خالد رواجبة، وزوجته تمام عبد الله شريم رواجبة، ونجلهما عميد.
وأضافت المصادر ان قوة احتلالية اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل هناك، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.
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