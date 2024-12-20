الاحتلال يعتقل مواطنا وزوجته ونجلهما في روجيب شرق نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مواطنا وزوجته ونجلهما في قرية روجيب شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية، وداهم الجنود أحد المنازل، وفتشوه، وعبثوا بمحتوياته، وعاثوا به خرابا، واعتقلوا المواطن محمد خالد رواجبة، وزوجته تمام عبد الله شريم رواجبة، ونجلهما عميد.

وأضافت المصادر ان قوة احتلالية اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل هناك، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.