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الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويدمر البنية التحتية

12/20/2024 8:09:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مخيم بلاطة شرق نابلس مرتين متتاليتين، ودمرت البنية التحتية فيه.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة جيبات وآليات عسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المخيم، مرتين متتاليتين فجر اليوم وشرعت في أعمال تجريف للبنية التحتية في شارع السوق وعاثت به خرابا وتدميرا.

وأضافت المصادر إن قوات راجلة تجولت في أزقة البادود والجماسين داخل المخيم، واقتحم الجنود عددا من المنازل وفتشوها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ظهر أمس الخميس حيث دارت مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين بينهم مسنة، وأصيب أربعة آخرون.

MENAFN20122024000205011050ID1109016635

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