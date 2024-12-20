الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويدمر البنية التحتية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مخيم بلاطة شرق نابلس مرتين متتاليتين، ودمرت البنية التحتية فيه.
وأفادت مصادر محلية بأن عدة جيبات وآليات عسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المخيم، مرتين متتاليتين فجر اليوم وشرعت في أعمال تجريف للبنية التحتية في شارع السوق وعاثت به خرابا وتدميرا.
وأضافت المصادر إن قوات راجلة تجولت في أزقة البادود والجماسين داخل المخيم، واقتحم الجنود عددا من المنازل وفتشوها.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ظهر أمس الخميس حيث دارت مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين بينهم مسنة، وأصيب أربعة آخرون.
MENAFN20122024000205011050ID1109016635
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.