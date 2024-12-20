اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن المواجهات تركزت في مناطق“الضبعة"، "العين"، "كروم الشراقا" والمطينة"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان.
وأضاف أن قوات الاحتلال لاحقت الشبان وسط القرية، وسط إطلاق الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
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