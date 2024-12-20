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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

12/20/2024 8:09:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن المواجهات تركزت في مناطق“الضبعة"، "العين"، "كروم الشراقا" والمطينة"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان.

وأضاف أن قوات الاحتلال لاحقت الشبان وسط القرية، وسط إطلاق الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

MENAFN20122024000205011050ID1109016634

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