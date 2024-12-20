الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا
التاريخ
12/20/2024 8:09:56 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
أريحا/PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من مدخلها الجنوبي، وقوة أخرى من مدخلها الشمالي.
يتبع..
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