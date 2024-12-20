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الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

12/20/2024 8:09:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من مدخلها الجنوبي، وقوة أخرى من مدخلها الشمالي.

يتبع..


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