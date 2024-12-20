تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
التاريخ
12/20/2024 6:08:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 52.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل50.7 دينارا لجهة الشراء، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.7 دينارا و46.9 دينارا على التوالي.
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