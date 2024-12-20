Friday, 20 December 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد 10 سنوات على اختفائها.. ماليزيا تستأنف البحث عن الطائرة المفقودة

12/20/2024 6:08:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافقت الحكومة الماليزية على إطلاق عمليات بحث جديدة عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "ام اتش 370" التي اختفت في ظروف غامضة قبل عشر سنوات، وفق ما أعلن وزير النقل الماليزي أنتوني لوك الجمعة.


وقال الوزير إن "منطقة البحث الجديدة المقترحة من قبل شركة أوشن إنفينيتي تعتمد على (أحدث) المعلومات والبيانات والتحليلات التي أجراها خبراء وباحثون".


وأضاف "إن اقتراح هذه الشركة هو اقتراح سليم أو جدير بالثقة ويستحق النظر فيه من قبل الحكومة الماليزية باعتبارها الدولة المسجلة للرحلة MH370".


واختفت طائرة الرحلة MH370، وهي طائرة بوينج 777 تحمل على متنها 227 راكبا و12 فردا من أفراد الطاقم، أثناء طريقها من كوالالمبور إلى بكين في 8 مارس 2014.


وجاء اقتراح البحث في منطقة جديدة في جنوب المحيط الهندي من شركة "أوشن إنفينيتي"، وهي شركة استكشاف البحار التي أجرت أيضًا آخر عملية بحث عن الطائرة والتي انتهت في عام 2018.


وستدفع الحكومة للشركة 70 مليون دولار أمريكي (316.13 مليون رينجيت ماليزي) إذا تبين أن الحطام الذي تم العثور عليه يعود للطائرة.


وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن يكون العقد جاهزًا بحلول أوائل العام المقبل.


وقالت شركة "أوشن إنفينيتي" إن أفضل فترة لتمشيط منطقة البحث الجديدة ستكون بين يناير وأبريل.


وكانت ماليزيا قد استعانت لأول مرة بـ "أوشن إنفينيتي" في عام 2018 للبحث في جنوب المحيط الهندي، لكنها فشلت بعد محاولتين.


وقبل ذلك، أجرت ماليزيا وأستراليا والصين عملية بحث مشتركة في منطقة تبلغ مساحتها 120 ألف كيلومتر مربع (46332 ميلا مربعا) في جنوب المحيط الهندي، استنادا إلى بيانات الاتصالات التلقائية بين قمر صناعي تابع لشركة إنمارسات والطائرة.

البيان

MENAFN20122024000208011052ID1109016210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث