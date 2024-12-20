بعد 10 سنوات على اختفائها.. ماليزيا تستأنف البحث عن الطائرة المفقودة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافقت الحكومة الماليزية على إطلاق عمليات بحث جديدة عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "ام اتش 370" التي اختفت في ظروف غامضة قبل عشر سنوات، وفق ما أعلن النقل الماليزي أنتوني لوك الجمعة.



وقال الوزير إن "منطقة البحث الجديدة المقترحة من قبل شركة أوشن إنفينيتي تعتمد على (أحدث) المعلومات والبيانات والتحليلات التي أجراها خبراء وباحثون".



وأضاف "إن اقتراح هذه الشركة هو اقتراح سليم أو جدير بالثقة ويستحق النظر فيه من قبل الحكومة الماليزية باعتبارها الدولة المسجلة للرحلة MH370".



واختفت طائرة الرحلة MH370، وهي طائرة بوينج 777 تحمل على متنها 227 راكبا و12 فردا من أفراد الطاقم، أثناء طريقها من كوالالمبور إلى بكين في 8 مارس 2014.



وجاء اقتراح البحث في منطقة جديدة في جنوب المحيط الهندي من شركة "أوشن إنفينيتي"، وهي شركة استكشاف البحار التي أجرت أيضًا آخر عملية بحث عن الطائرة والتي انتهت في عام 2018.



وستدفع الحكومة للشركة 70 مليون دولار أمريكي (316.13 مليون رينجيت ماليزي) إذا تبين أن الحطام الذي تم العثور عليه يعود للطائرة.



وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن يكون العقد جاهزًا بحلول أوائل العام المقبل.



وقالت شركة "أوشن إنفينيتي" إن أفضل فترة لتمشيط منطقة البحث الجديدة ستكون بين يناير وأبريل.



وكانت ماليزيا قد استعانت لأول مرة بـ "أوشن إنفينيتي" في عام 2018 للبحث في جنوب المحيط الهندي، لكنها فشلت بعد محاولتين.



وقبل ذلك، أجرت ماليزيا وأستراليا والصين عملية بحث مشتركة في منطقة تبلغ مساحتها 120 ألف كيلومتر مربع (46332 ميلا مربعا) في جنوب المحيط الهندي، استنادا إلى بيانات الاتصالات التلقائية بين قمر صناعي تابع لشركة إنمارسات والطائرة.

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