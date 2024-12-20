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اعتماد قرار أممي يطالب محكمة العدل الدولية بمراجعة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين

12/20/2024 4:45:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 12 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة مساء أمس الخميس بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على قانونين أحدهما يحظر أنشطة (أونروا) والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزنا سياسيا وقانونيا كبيرا. (النهاية)

ع س ت / غ ع



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