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مع الذكرى الأولى لتولي سمو الأمير مقاليد الحكم .. الكويت تمضي بثبات نحو نهضة اقتصادية شاملة

12/20/2024 4:45:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من هيثم صلاح (تقرير إخباري)
الكويت - 20 - 12 (كونا) -- مع حلول الذكرى الأولى لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد حكم البلاد والتي تصادف اليوم الجمعة تمضي دولة الكويت بخطى ثابتة نحو الارتقاء بالواقع الاقتصادي لآفاق أرحب وتحقيق الإنجازات في ميادين التنمية كافة.
وأرست التوجيهات الأميرية السامية على مدى عام كامل قواعد التحولات المنشودة في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية وفق منظور شامل يصب في تعزيز الاستدامة المالية للبلاد ويستجيب لمختلف التحديات ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتبنى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مفاضلات الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد ومعالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في المالية العامة عبر سلسلة توجيهات أدت إلى وقف الهدر بالميزانية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
ووجه سموه حفظه الله الحكومة إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفات التنمية وتحسين بيئة الأعمال المحلية على مؤشرات التنافسية العالمية وفقا لجدول زمني يعكس جدية التنفيذ وبإجراءات تراعي الشفافية والمحافظة على المال العام.
ولدفع المسار التنموي في البلاد تتضافر جهود الجهات الحكومية لترجمة مضامين التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة سموه إلى الصين العام الماضي عبر تسريع تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع الحكومة الصينية بشأن المشاريع الكبرى لا سيما مشروع (ميناء مبارك الكبير) الذي سيكون له بالغ الأثر على مسيرة التنمية في البلاد.
وفي مؤشر على قوة ومتانة المالية العامة للدولة ثبتت وكالة (فيتش) العالمية للتصنيف الائتماني في سبتمبر الماضي تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (أيه أيه -) مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب قوتها الاقتصادية وامتلاكها ثروة مالية كبيرة ومستوى منخفضا جدا للدين الحكومي.
ويعكس هذا التصنيف الائتماني لدولة الكويت استمرار قوة كل من الموازنة العامة والمصدات المالية في المستقبل المنظور مع استمرار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والموازين الخارجية.
وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمعدلات التضخم في مختلف دول العالم وبلوغه مستويات قياسية أرهقت الشعوب والاقتصادات فإن دولة الكويت تمكنت من المحافظة على تباطؤ التضخم محليا نظرا إلى ما تتمتع به من متانة في شبكة الأمان الاجتماعي والدعومات الحكومية.
وتشير بيانات بنك الكويت المركزي في هذا السياق إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 71ر4 في المئة في أبريل 2022 ليصل إلى نحو 44ر2 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 3 في المئة خلال الفترة يناير إلى أكتوبر 2024 مقابل نحو 64ر3 في المئة خلال عام 2023 فضلا عن استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وفي خطوة من شأنها تعزيز مكانة الكويت مركزا إقليميا موثوقا في خدمات الحوسبة السحابية وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأربعاء الماضي عقدا مع شركة (غوغل) العالمية لتأجير أراض مخصصة لإنشاء مراكز بيانات حديثة لخدمات الحوسبة السحابية في البلاد.
ويمثل هذا المشروع خطوة نوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية في الكويت بما يدعم خطط التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص كما سيسهم في تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الوصول إلى حلول تقنية مرنة ومتطورة تعزز الابتكار وتدفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني والإقليمي.
وفيما يتعلق بالجانب التكنولوجي أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في يوليو الماضي بدء المراحل الأولى لتأسيس المدينة التكنولوجية في مدينة (جابر الأحمد) التي تعد خطوة مهمة نحو تطوير مستدام للمنطقة المخصصة لتأسيس المدينة التكنولوجية لجعلها مركزا متقدما للابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
وتواليا للإنجازات نالت دولة الكويت المركز الأول في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 2024 الصادر من الاتحاد الدولي الاتصالات للمرة الثانية على التوالي الأمر الذي يزيد جاذبية الاستثمار الأجنبي للبلاد ويرفع مستوى ثقة المستثمرين ويهيئ البيئة لخلق مزيد من الوظائف ونقل الخبرات.
وتقدمت الكويت مرتبة واحدة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية إذ حققت المركز 37 عالميا من أصل 67 دولة مسجلة درجة نهائية بلغت 65 فيما حلت البلاد في المركز الخامس عربيا في الترتيب العام لمؤشر التنافسية 2024.
كما يحتل القطاع الخاص مرتبة متقدمة ضمن الركائز السبع لخطة التنمية السنوية 2024 - 2025 التي أفردت برنامجا بعنوان (تعزيز قطاع خاص ديناميكي) من أصل تسعة برامج للخطة علاوة على وضع ثماني سياسات عامة لتنفيذ هذا البرنامج وتطبيقه على أرض الواقع.
وتترجم الخطة هذا البرنامج عبر 16 مشروعا تنمويا مختلفا كلفت بتنفيذها تسع جهات حكومية تعمل على تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار من خلال بيئة أعمال سهلة ومنافسة عادلة وإجراءات حكومية سلسة توجه نحو الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات.
وفيما يخص القطاع النفطي دشن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في شهر مايو الماضي التشغيل الكامل لمشروع (مصفاة الزور) الذي يعد أحد أبرز المشاريع التنموية في تاريخ القطاع النفطي بالبلاد وواحدا من أكبر مشاريع التكرير على مستوى العالم.
وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 615 ألف برميل يوميا وتتميز بمرونة عالية في عمليات التكرير فهي مصممة لاستقبال النفوط الكويتية على اختلاف وتفاوت مواصفاتها ما يجعلها منفذا حيويا استراتيجيا لتصريف النفوط الثقيلة مع القدرة على إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة.
كما شهد شهر يوليو الماضي إعلان شركة نفط الكويت عن اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا بالمياه الاقتصادية الكويتية.
ويمثل ذلك الاكتشاف نقطة تحول مهمة في استكشاف الموارد الهيدروكربونية في المنطقة البحرية للبلاد إذ تبلغ المساحة الأولية المقدرة للحقل نحو 96 كيلومترا مربعا وقد يصل الإنتاج اليومي من البئر (نوخذة 1) من طبقة المناقيش الجيولوجية إلى نحو 8ر2 مليون برميل من النفط الخفيف وسبعة ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب.
وبحسب شركة نفط الكويت فإن التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية الموجودة في الطبقة تقدر بنحو 1ر2 مليار برميل من النفط الخفيف ونحو 1ر5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز أي ما يعادل 2ر3 مليار برميل نفط مكافئ بما يعادل إنتاج دولة الكويت مدة ثلاث سنوات.
وعلى صعيد معدلات تدفقات الاستثمارات الأجنبية فقد ارتفع حجم الاستثمار المباشر تراكميا منذ مطلع يناير 2015 حتى نهاية مارس 2024 لنحو 7ر1 مليار دينار كويتي (نحو 55ر5 مليار دولار) بينها 9ر206 مليون دينار كويتي (نحو 675 مليون دولار) استثمارات واردة خلال السنة المالية 2023 / 2024.
وشهدت الأشهر الماضية تحركات كويتية حثيثة لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق لتعزيز آفاق التعاون مع الشركات العالمية في المشاريع المشتركة فضلا عن استقطاب كبريات الشركات العالمية إلى البلاد. (النهاية)

ه ث / ا ع ب



MENAFN20122024000071011013ID1109015923

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