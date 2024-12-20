الخارجية الامريكية تعلن ارسال وفد دبلوماسي الى دمشق لبحث العملية الانتقالية في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت الخارجية الامريكية انها سترسل وفدا دبلوماسيا الى دمشق لتكون اول زيارة لوفد امريكي الى العاصمة السورية منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال متحدث باسم الخارجية الامريكية في تصريح صحفي
مساء أمس الخميس ان الوفد سيعمل على الدفع بمخرجات اجتماع العقبة الذي عقد الاسبوع الماضي في الاردن لبحث العملية الانتقالية في سوريا.
واضاف المتحدث ان الدبلوماسيين الامريكيين سيلتقون ممثلي جماعة هيئة تحرير الشام بالإضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني وممثلي الاقليات وذلك لبحث "رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم".
واوضح ان الوفد يضم مسؤولة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف والسفير السابق والمبعوث لسوريا دانييل روبنشتاين الذي عينته ادارة الرئيس جو بايدن لقيادة الجهود الأمريكية بشأن سوريا.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد قال الاثنين الماضي ان الحكومة الأمريكية تواصلت أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا مؤخرا وتركز الحديث حول الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس. (النهاية)
ا م م / غ ع
MENAFN20122024000071011013ID1109015922
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