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الخارجية الامريكية تعلن ارسال وفد دبلوماسي الى دمشق لبحث العملية الانتقالية في سوريا

12/20/2024 4:45:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت الخارجية الامريكية انها سترسل وفدا دبلوماسيا الى دمشق لتكون اول زيارة لوفد امريكي الى العاصمة السورية منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال متحدث باسم الخارجية الامريكية في تصريح صحفي مساء أمس الخميس ان الوفد سيعمل على الدفع بمخرجات اجتماع العقبة الذي عقد الاسبوع الماضي في الاردن لبحث العملية الانتقالية في سوريا.
واضاف المتحدث ان الدبلوماسيين الامريكيين سيلتقون ممثلي جماعة هيئة تحرير الشام بالإضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني وممثلي الاقليات وذلك لبحث "رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم".
واوضح ان الوفد يضم مسؤولة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف والسفير السابق والمبعوث لسوريا دانييل روبنشتاين الذي عينته ادارة الرئيس جو بايدن لقيادة الجهود الأمريكية بشأن سوريا.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد قال الاثنين الماضي ان الحكومة الأمريكية تواصلت أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا مؤخرا وتركز الحديث حول الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس. (النهاية)

ا م م / غ ع



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