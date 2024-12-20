الولايات المتحدة تخصص مساعدات إضافية للسودان بقيمة 200 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مساعدات اضافية للسودان بقيمة تبلغ 200 مليون دولار فيما أكدت استمرار التزامها بدعم الشعب السوداني.
جاء ذلك في كلمة القاها وزير
الخارجية الامريكي انتوني بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان مساء أمس الخميس.
وقال بلينكن ان المساعدات الاضافية ستقدم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية من خلال توفير الدعم الزراعي والمساعدات الغذائية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة والتغذية والصحة والحماية لأكثر السودانيين المعرضين للخطر ومنهم النازحون داخليا واللاجئون.
واضاف ان اكثر من 30 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في عام 2025 في ظل انعدام الأمن الغذائي والموارد الطبيعية الشحيحة مشيرا الى ان تلك المساعدات ستلعب دورا حيويا في تلبية احتياجات المتواجدين في السودان ومن فروا إلى الدول المجاورة.
وتابع "نبقى ملتزمين بدعم الشعب السوداني مع تواصل هذه الحرب المروعة" مشيرا الى ان الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية استجابة لما يحصل في السودان حيث قدمت أكثر من 3ر2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية العام المالي 2023.
ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. (النهاية)
ا م م / غ ع
MENAFN20122024000071011013ID1109015921
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