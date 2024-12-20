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الولايات المتحدة تخصص مساعدات إضافية للسودان بقيمة 200 مليون دولار

12/20/2024 4:45:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مساعدات اضافية للسودان بقيمة تبلغ 200 مليون دولار فيما أكدت استمرار التزامها بدعم الشعب السوداني.
جاء ذلك في كلمة القاها وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان مساء أمس الخميس.
وقال بلينكن ان المساعدات الاضافية ستقدم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية من خلال توفير الدعم الزراعي والمساعدات الغذائية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة والتغذية والصحة والحماية لأكثر السودانيين المعرضين للخطر ومنهم النازحون داخليا واللاجئون.
واضاف ان اكثر من 30 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في عام 2025 في ظل انعدام الأمن الغذائي والموارد الطبيعية الشحيحة مشيرا الى ان تلك المساعدات ستلعب دورا حيويا في تلبية احتياجات المتواجدين في السودان ومن فروا إلى الدول المجاورة.
وتابع "نبقى ملتزمين بدعم الشعب السوداني مع تواصل هذه الحرب المروعة" مشيرا الى ان الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية استجابة لما يحصل في السودان حيث قدمت أكثر من 3ر2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية العام المالي 2023.
ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. (النهاية)

ا م م / غ ع




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