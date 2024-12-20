رغم مرور نحو نصف قرن.. الكويتي جاسم يعقوب لا يزال الهداف التاريخي لكأس الخليج

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري (تقرير اخباري)

لكويت - 20 - 12 (كونا) -- رغم مرور نحو نصف قرن على انطلاق بطولات كأس الخليج لا يزال مهاجم الكويت السابق الملقب ب"المرعب" جاسم يعقوب محافظا على لقب هداف البطولة برصيد 18 هدفا.

وحقق يعقوب مع منتخب الكويت الفوز بكأس الخليج العربي ثلاث دورات (1972 و1974 و1976) سجل خلالها في نسخة 1972 ثلاثة أهداف فيما حصل على لقب هداف كأس الخليج في دورتي 1974 و1976 برصيد 6 أهداف و9 أهداف على الترتيب.

وبمناسبة استضافة دولة الكويت لبطولة (خليجي زين 26) اعتبارا من غدا السبت وحتى الثالث من يناير المقبل أعرب حامل لقب هدافي البطولة ونجم الجيل الذهبي جاسم يعقوب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن اعتزازه باستمرار تربعه على عرش هدافي البطولة.

وقال إن حصوله على (لقب هداف كأس الخليج) هو وسام فخر واعتزاز وطموح كل لاعب يتمنى الحصول عليه خلال مسيرته الرياضية.

وأكد أن بطولة الخليج تعتبر رمزا للتكاتف الخليجي وتجسد الروح الجماعية والالتزام بالتعاون وتقوية الروابط بين شعوب دول الخليج العربي.

وأضاف ان البطولة أصبحت نافذة للمنتخبات واللاعبين للظهور على مستويات أكبر مبينا انها تعد نقطة انطلاق للعديد من نجوم كرة القدم الخليجيين الذين لمعوا على الساحة الإقليمية والدولية بعد مشاركتهم في كأس الخليج.

وأوضح ان البطولة أعطت فرصة لدول الخليج لإظهار إمكاناتها التنظيمية والبنية التحتية الرياضية خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته المنطقة في بناء الملاعب الحديثة.

وأعرب عن تمنياته بان تحقق البطولة نتائجها المرجوة في خلق منافسات قوية ومميزة بين المنتخبات المشاركة بالبطولة.

ومن جانبه أكد نجم كرة القدم العراقية حسين سعيد في تصريح ل(كونا) أهمية بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم كونها ساعدت في بروز العديد من اللاعبين الذين أصبحوا نجوما على المستويات العالمية.

وأضاف ان دورات الخليج تتميز بشعبيتها وجماهيريتها الكبيرة منذ انطلاقتها بمملكة البحرين في عام 1970 وتعتبر من البطولات "المهمة جدا" في المنطقة.

وأوضح ان البطولة ساهمت باستقطاب أفضل المدربين العالميين والكفاءات لإدارة منتخبات الخليج العربي وتطوير البنية التحتية للملاعب الرياضية.

وأفاد بان البطولة ليست مجرد منافسة رياضية بل هي مناسبة تجمع بين الرياضة والثقافة والترابط الاجتماعي بين الأشقاء ما يجعلها حدثا مميزا يترقبه الجميع في كل نسخة.

وسجلت البطولة عبر تاريخها ايضا ظهور عدد من اللاعبين الذين سطروا أسماءهم في قائمة أفضل الهدافين في الحدث الرياضي الخليجي.

وجاء في وصافة قائمة الهدافين في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم كل من النجم السعودي ماجد عبد الله والنجم العراقي حسين سعيد بتسجيل كل منهما 17 هدفا خلال مشاركتهما في بطولات كأس الخليج.

كما حل في المركز الثالث اللاعبان الكويتيان فيصل الدخيل وجاسم الهويدي برصيد 14 هدفا لكل منهما بينما كان المركز الرابع من نصيب اللاعب القطري منصور مفتاح برصيد 13 هدفا.

وضمت قائمة الهدافين في بطولات كأس الخليج في المركز الخامس اللاعبين الكويتيين يوسف السويد وبدر المطوع برصيد 12 هدفا وتقاسم المركز السادس اللاعب الاماراتي فهد خميس والقطري محمود صوفي برصيد 10 أهداف.(النهاية) ح م د