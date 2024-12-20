سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 74 سنتا ليبلغ 45ر73 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ 45ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 19ر74 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا لتبلغ 88ر72 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا لتبلغ 91ر69 دولار.(النهاية)
خ م / م خ
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