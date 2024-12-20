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مدرب منتخب الكويت: حضرنا ل(خليجي زين 26) بشكل جيد وسنقدم ما علينا في البطولة

12/20/2024 4:45:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب الكويت الارجنتيني خوان بيتزي اليوم الجمعة إن المنتخب حضر بشكل جيد لبطولة (خليجي زين 26) وسيقدم ما عليه في البطولة للوصول للكأس.
وأضاف بيتزي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الأزرق بنظيره العماني أن "المنتخب خاض خلال معسكره الخارجي في قطر مؤخرا ثلاث مباريات وذلك ضمن الاستعداد للبطولة لتقديم مستوى ينافس المنتخبات المشاركة".
وحول تأثير اقامة المباريات على ارض الكويت اكد بيتزي أن "هذا الأمر يعطي الاهمية والحماس خصوصا بوجود الجماهير المساندة".
وبدوره قال لاعب منتخب الكويت مبارك الفنيني في تصريح مماثل "لقد حضرنا أنفسنا للبطولة في معسكر خارجي ونحن جاهزون لتقديم ما علينا ونطالب الجماهير بالحضور ومساندتنا".
ومن جهته قال مدرب المنتخب العماني رشيد جابر في المؤتمر الصحفي "لقد حضرنا للبطولة من أجل المنافسة والوصول للمباراة النهائية" معتبرا أن البطولة حدث مهم لجميع المنتخبات للتحضير لتصفيات كأس العالم.
واضاف جابر أن "مباراة الغد مع منتخب الكويت مباراة افتتاحية ولا تخضع للتوقعات إلا أننا سنقدم ما علينا وهدفنا المنافسة والتأهل من المجموعات".
ومن جانبه قال لاعب المنتخب العماني محمد المسلمي إن "منتخب الكويت مختلف ومستواه متقدم عن الفترة الماضية ويلعب بأرضه وبين جماهيره إلا أننا سنقدم ما لدينا للفوز وتقديم مستوى جيد".(النهاية)

ف ر / م خ




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