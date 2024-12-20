مدرب منتخب الكويت: حضرنا ل(خليجي زين 26) بشكل جيد وسنقدم ما علينا في البطولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب
الكويت الارجنتيني خوان بيتزي اليوم الجمعة إن المنتخب حضر بشكل جيد لبطولة (خليجي زين 26) وسيقدم ما عليه في البطولة للوصول للكأس.
وأضاف بيتزي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الأزرق بنظيره العماني أن "المنتخب خاض خلال معسكره الخارجي في قطر مؤخرا ثلاث مباريات
وذلك ضمن الاستعداد للبطولة لتقديم مستوى ينافس المنتخبات المشاركة".
وحول تأثير اقامة المباريات على ارض الكويت اكد بيتزي أن "هذا الأمر يعطي الاهمية والحماس خصوصا بوجود الجماهير المساندة".
وبدوره قال لاعب
منتخب الكويت مبارك الفنيني في تصريح مماثل "لقد حضرنا أنفسنا للبطولة في معسكر خارجي ونحن جاهزون لتقديم ما علينا ونطالب الجماهير بالحضور ومساندتنا".
ومن جهته قال مدرب المنتخب العماني رشيد جابر في المؤتمر الصحفي "لقد حضرنا للبطولة من أجل المنافسة والوصول للمباراة النهائية" معتبرا أن البطولة حدث مهم لجميع المنتخبات للتحضير لتصفيات كأس العالم.
واضاف جابر أن "مباراة الغد مع منتخب الكويت مباراة افتتاحية ولا تخضع للتوقعات إلا أننا سنقدم ما علينا وهدفنا المنافسة والتأهل من المجموعات".
ومن جانبه قال لاعب المنتخب العماني محمد المسلمي إن "منتخب الكويت مختلف ومستواه متقدم عن الفترة الماضية ويلعب بأرضه وبين جماهيره إلا أننا سنقدم ما لدينا للفوز وتقديم مستوى جيد".(النهاية)
ف ر / م خ
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