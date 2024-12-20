حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم وتحذيرات من تشكل السيول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانا في مناطق محدودة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وترتفع يوم غد السبت، درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم، ما بين 13 - 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 11 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4، وفي مرتفعات الشراة 11 - 6، وفي مناطق البادية 14 - 3، وفي مناطق السهول 14 - 5، وفي الأغوار الشمالية 20 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 8، وفي البحر الميت 20 - 7، وفي خليج العقبة 21 - 8 درجة مئوية.
MENAFN20122024000072011014ID1109015874
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