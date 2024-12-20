حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم وتحذيرات من تشكل السيول

تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانا في مناطق محدودة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



وترتفع يوم غد السبت، درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم، ما بين 13 - 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 11 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4، وفي مرتفعات الشراة 11 - 6، وفي مناطق البادية 14 - 3، وفي مناطق السهول 14 - 5، وفي الأغوار الشمالية 20 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 8، وفي البحر الميت 20 - 7، وفي خليج العقبة 21 - 8 درجة مئوية.