الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
التاريخ
12/20/2024 4:42:33 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الجمعة، في زيارة خاصة.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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