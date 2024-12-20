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مستوطنون يحرقون مسجدا في قرية مردا ويكتبون: الموت للعرب

12/20/2024 4:42:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أحرق مستوطنون فجر اليوم الجمعة، مسجد بر الوالدين، وحطموا نوافذه وخطوا شعارات معادية، في قرية مردا شمال سلفيت في الضفة الغربية.
وقال نائب رئيس مجلس قروي مردا نصفت الخقش ، إن مستوطننين اقدموا على حرق مسجد بر الوالدين، وحطموا الباب الرئيسي ونوافذه، وسكب ماده حارقه قبل اشتعال النيران فيه، مما أدى إلى حرق مدخله وبعض السجاد.

وأشار الخفش أن الاهالي وطواقم الدفاع المدني قاموا بالسيطرة على الحريق، مشيرا ان المستوطنن قاموا بخط شعارات عنصرية على الجدران الخارجية للمسجد معادية للاسلام وللفلسطينيين.

من هذه الشعارات" الموت للعرب، الانتقام، سنقوم بهدم المسجد وبناء كنيس مكانه" .

وأكد الخفش أن القرية تتعرض لاعتداءات متواصله من جيش الاحتلال ومستوطنيه.

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