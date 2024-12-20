الذهب يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يقترب الذهب من تسجيل تراجع أسبوعي الجمعة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق الجمعة.
وبحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2594.59 دولارا للأوقية. وخسر المعدن النفيس أكثر من 2% على مدار الأسبوع.
واستقرت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2609.30 دولارات للأوقية.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، للحصول على المزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وقلص البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 تشرين الثاني.
وأظهرت بيانات الخميس، نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة؛ مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتبع نهجا حذرا في تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.
وصوت صناع السياسات في بنك إنجلترا بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الخميس. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع على نطاق واسع أن تترك الصين أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير في وقت لاحق من الجمعة.
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 29.02 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.4% مسجلا 919.70 دولارا للأوقية. وخسر البلاديوم 0.2%؛ ليسجل 904.21 دولارات.
وتقترب المعادن الثلاثة من تسجيل خسائر أسبوعية.
MENAFN20122024000072011014ID1109015870
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