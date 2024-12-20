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الذهب يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية

12/20/2024 4:42:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يقترب الذهب من تسجيل تراجع أسبوعي الجمعة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق الجمعة.


وبحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2594.59 دولارا للأوقية. وخسر المعدن النفيس أكثر من 2% على مدار الأسبوع.
واستقرت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2609.30 دولارات للأوقية.


ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، للحصول على المزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.


وقلص البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 تشرين الثاني.


وأظهرت بيانات الخميس، نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة؛ مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتبع نهجا حذرا في تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.


وصوت صناع السياسات في بنك إنجلترا بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الخميس. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع على نطاق واسع أن تترك الصين أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير في وقت لاحق من الجمعة.


ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 29.02 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.4% مسجلا 919.70 دولارا للأوقية. وخسر البلاديوم 0.2%؛ ليسجل 904.21 دولارات.


وتقترب المعادن الثلاثة من تسجيل خسائر أسبوعية.

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