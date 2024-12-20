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فريق بحثي من اليرموك يفوز بالمركز الثاني لجائزة صندوق الحسين للإبداع

12/20/2024 4:41:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فاز فريق بحثي من كلية العلوم بجامعة اليرموك، بالمركز الثاني لجائزة صندوق الحسين للإبداع والتفوق/ مجال الزراعة والأمن الغذائي، التي نظمها "الصندوق" بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.


وضم الفريق البحثي كل من الدكتور مهيب عواوده والدكتور عبد الله الروابدة وطالبة الماجستير نور نبيل القطب من قسم علوم الأرض والبيئة، والدكتور فلوريان السابر من جامعة تونتي الهولندية.


ويهدف مشروعهم البحثي الذي يحمل عنوان "الكشف عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد" إلى تطوير تقنية عملية للكشف الدقيق والمبكر عن آفة سوسة النخيل الحمراء في الأردن باستخدام الخصائص الطيفية المستخلصة من بيانات الاستشعار عن بعد، بواسطة الطائرات المسيرة بدون طيار، في ظل ما تعانيه أشجار النخيل في الأردن من هذه الآفة.


وتتسبب هذه الآفة بوفيات سريعة لأشجار النخيل، إضافة إلى تأثيراتها الاقتصادية والبيئية الخطيرة، على الرغم من الجهود الكبيرة للسيطرة على انتشارها، إلا أنها ما زالت منتشرة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إطلاق خطة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الهندية الحمراء في الأردن للأعوام (2023-2025).


وتتميز طرق الاستشعار عن بعد، التي يقدمها المشروع البحثي، بأنها توفر تقنيات متقدمة للتعرف المبكر على سوسة النخيل الحمراء من أجل زراعة مستدامة، كما وتُتيح دقة مكانية عالية للتعرف على أماكن الإصابة، وتقليل الاستخدام المكلف والواسع النطاق للمبيدات الحشرية لحماية المحاصيل وبالتالي المحافظة على البيئة.


يُذكر أنه تقدم لهذه الجائزة 212 مشروعا، استبعدت اللجنة الإدارية للجائزة 167 مشروعا منها لعدم مطابقتها للشروط الأولية للجائزة.

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