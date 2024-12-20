بيان Kao Corporation: بخصوص ترشيح مرشحين لعضوية مجلس إدارة شركتنا

(MENAFN
- AETOSWire) يسعى مجلس إدارة شركة Kao وفريق الإدارة جاهدين إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال التركيز على تحقيق أهداف طويلة الأجل تصب في مصلحتهم معتمدين في هذا الصدد على إستراتيجية أعمالنا، وإيمانًا منا بضرورة تعزيز قيمتنا المؤسسية، فإننا ملتزمون بالتواصل المباشر والبنَّاء مع جميع أصحاب المصلحة، بل ونرحب أيضًا بوجهات النظر الجديدة للاستنارة بها في مواجهة التحديات الكامنة في الأعمال.
تلتزم شركة Kao بتطبيق آلية اختيار فعالة بغية ضمان التوصل إلى مجموعة الأعضاء المثاليين المؤهلين للانضمام إلى مجلس الإدارة. ووفقًا لنص البيان الصحفي الصادر في 12 من ديسمبر، تناول مجلس الإدارة ولجنة فحص المرشحين في هذه السنة المالية مناقشة مسألة اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومجلس التدقيق والرقابة على مدار مدة تزيد عن ستة أشهر. وقد جرى الإعلان عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومجلس التدقيق والرقابة في 2 من ديسمبر تزامنًا مع الإعلان عن الهيكل الجديد للمسؤولين التنفيذيين.
الرجاء العلم أن الأشخاص المعلن عنهم ما هم إلا مرشحون مقترحون، لذا يتسنى للمساهمين الآخرين تقديم أسماء مرشحين آخرين. ونحن نجري حاليًا التقييم المناسب للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين اقترحهم بعض المساهمين، وذلك وفقًا لآلية الاختيار المتبعة في الشركة.
ستواصل شركة Kao التزامها بضمان الإفصاح العادل عن المعلومات لجميع أصحاب المصلحة.
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