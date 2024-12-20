بيان Kao Corporation: بخصوص ترشيح مرشحين لعضوية مجلس إدارة شركتنا

MENAFN - AETOSWire) يسعى مجلس إدارة شركة Kao وفريق الإدارة جاهدين إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال التركيز على تحقيق أهداف طويلة الأجل تصب في مصلحتهم معتمدين في هذا الصدد على إستراتيجية أعمالنا، وإيمانًا منا بضرورة تعزيز قيمتنا المؤسسية، فإننا ملتزمون بالتواصل المباشر والبنَّاء مع جميع أصحاب المصلحة، بل ونرحب أيضًا بوجهات النظر الجديدة للاستنارة بها في مواجهة التحديات الكامنة في الأعمال.

تلتزم شركة Kao بتطبيق آلية اختيار فعالة بغية ضمان التوصل إلى مجموعة الأعضاء المثاليين المؤهلين للانضمام إلى مجلس الإدارة. ووفقًا لنص البيان الصحفي الصادر في 12 من ديسمبر، تناول مجلس الإدارة ولجنة فحص المرشحين في هذه السنة المالية مناقشة مسألة اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومجلس التدقيق والرقابة على مدار مدة تزيد عن ستة أشهر. وقد جرى الإعلان عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومجلس التدقيق والرقابة في 2 من ديسمبر تزامنًا مع الإعلان عن الهيكل الجديد للمسؤولين التنفيذيين.

الرجاء العلم أن الأشخاص المعلن عنهم ما هم إلا مرشحون مقترحون، لذا يتسنى للمساهمين الآخرين تقديم أسماء مرشحين آخرين. ونحن نجري حاليًا التقييم المناسب للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين اقترحهم بعض المساهمين، وذلك وفقًا لآلية الاختيار المتبعة في الشركة.

ستواصل شركة Kao التزامها بضمان الإفصاح العادل عن المعلومات لجميع أصحاب المصلحة.

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