شركة Sotelix Endoscopy, Inc.‎ تعلن عن جولة تمويلية أولية فائقة الاكتتاب بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي

MENAFN - AETOSWire) أعلنت اليوم شركة Sotelix Endoscopy الناشئة المتخصصة في مجال الأجهزة الطبية التي تعمل على تطوير أجهزة التنظير الداخلي العلاجية من الجيل التالي، عن إتمام جولة تمويلية أولية بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي، على أن تُضخ هذه الأموال في الشركة لدعم جهود البحث والتطوير، بما في ذلك الاختبار الحيوي لجهازها المبتكر.

شملت الجولة استثمارات من مستثمرين أفراد، من بينهم بعض من أبرز أطباء المناظير في العالم، ورواد الأعمال المتمرسين في مجال الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مستثمرين آخرين يتمتعون بخبرة ثرية في المجالات السريرية والتقنية والتجارية.

صرح الدكتور Mouen Khashab، مؤسس شركة Sotelix Endoscopy ومدير قسم التنظير الداخلي العلاجي في Johns Hopkins Medicine، قائلاً: "تنطوي آلية التنظير الداخلي العلاجي على إمكانات فائقة تؤهلها لعلاج العديد من أمراض الجهاز الهضمي بأقل درجة من التدخل الجراحي، ولكن تحقيق هذا الهدف يستلزم استخدام أدوات مناسبة". "تحمل شركة Sotelix على عاتقها مهمة ابتكار هذه الأدوات التي تسهم في علاج العديد من الأمراض من دون شقوق جراحية أو ندوب، مما يساعد المرضى على العودة إلى حياتهم على نحو أسرع."

تأسست شركة Sotelix Endoscopy, Inc.‎ على يد الدكتور Mouen Khashab أستاذ الطب في Johns Hopkins University School of Medicine وأحد أبرز أطباء المناظير في العالم. ويضم فريق القيادة أحد المؤسسين، الدكتور Venkata Akshintala، أستاذ مساعد في Johns Hopkins University School of Medicine وأحد رواد مجال تطوير الأجهزة الطبية المعوية؛ ورئيس مجلس الإدارة محمد خشاب، رائد الأعمال والقيادي الاستثماري الناجح، والمدير التنفيذي John Schellhorn.

نبذة عن SOTELIX ENDOSCOPY

تعد Sotelix Endoscopy شركة خاصة ناشئة متخصصة في مجال الأجهزة الطبية ينصب تركيزها على تطوير أجهزة تنظير داخلي علاجية رائدة من شأنها معالجة المرضى المصابين بأمراض الجهاز الهضمي بأقل درجة من التدخل الجراحي. يقع المقر الرئيسي لشركة Sotelix Endoscopy في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.