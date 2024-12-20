شركة Sotelix Endoscopy, Inc.‎ تعلن عن جولة تمويلية أولية فائقة الاكتتاب بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت اليوم شركة Sotelix Endoscopy الناشئة المتخصصة في مجال الأجهزة الطبية التي تعمل على تطوير أجهزة التنظير الداخلي العلاجية من الجيل التالي، عن إتمام جولة تمويلية أولية بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي، على أن تُضخ هذه الأموال في الشركة لدعم جهود البحث والتطوير، بما في ذلك الاختبار الحيوي لجهازها المبتكر.
شملت الجولة استثمارات من مستثمرين أفراد، من بينهم بعض من أبرز أطباء المناظير في العالم، ورواد الأعمال المتمرسين في مجال الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مستثمرين آخرين يتمتعون بخبرة ثرية في المجالات السريرية والتقنية والتجارية.
صرح الدكتور Mouen Khashab، مؤسس شركة Sotelix Endoscopy ومدير قسم التنظير الداخلي العلاجي في Johns Hopkins Medicine، قائلاً: "تنطوي آلية التنظير الداخلي العلاجي على إمكانات فائقة تؤهلها لعلاج العديد من أمراض الجهاز الهضمي بأقل درجة من التدخل الجراحي، ولكن تحقيق هذا الهدف يستلزم استخدام أدوات مناسبة". "تحمل شركة Sotelix على عاتقها مهمة ابتكار هذه الأدوات التي تسهم في علاج العديد من الأمراض من دون شقوق جراحية أو ندوب، مما يساعد المرضى على العودة إلى حياتهم على نحو أسرع."
تأسست شركة Sotelix Endoscopy, Inc. على يد الدكتور Mouen Khashab أستاذ الطب في Johns Hopkins University School of Medicine وأحد أبرز أطباء المناظير في العالم. ويضم فريق القيادة أحد المؤسسين، الدكتور Venkata Akshintala، أستاذ مساعد في Johns Hopkins University School of Medicine وأحد رواد مجال تطوير الأجهزة الطبية المعوية؛ ورئيس مجلس الإدارة محمد خشاب، رائد الأعمال والقيادي الاستثماري الناجح، والمدير التنفيذي John Schellhorn.
نبذة عن SOTELIX ENDOSCOPY
تعد Sotelix Endoscopy شركة خاصة ناشئة متخصصة في مجال الأجهزة الطبية ينصب تركيزها على تطوير أجهزة تنظير داخلي علاجية رائدة من شأنها معالجة المرضى المصابين بأمراض الجهاز الهضمي بأقل درجة من التدخل الجراحي. يقع المقر الرئيسي لشركة Sotelix Endoscopy في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
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