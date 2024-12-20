Brightcove تعزز نمو العملاء العالميين وقيمتهم من خلال الشراكات الاستراتيجية مع حلول Martech الرائدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Brightcove (المدرجة في بورصة تحت الرمز: BCOV)، وهي شركة البث الأكثر موثوقية في العالم، أنها شاركت في تحسينات كبيرة على منصتها من خلال شراكات إستراتيجية لتعزيز عملية إنشاء محتوى الفيديو وتوزيعه وتحقيق منه. وكجزء من الهدف المتمثل في مساعدة العملاء على بناء مجموعات أدوات تسويقية أكثر تماسكًا وسهولة في النشر، قامت Brightcove بدمج قدرات من شركات مثل Acquia التي تقدم فوائد إضافية للعملاء.

قال David Beck، الرئيس التنفيذي للعمليات في Brightcove: "بينما نبني شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمات الرئيسيين، فإننا نبحث باستمرار عن طرق لمساعدة عملائنا على تحقيق أهداف أعمالهم. من خلال الشركاء المناسبين، فإننا نُمكِّن المسوقين من الاستفادة الكاملة من محتواهم والحصول على أقصى قيمة منه". "إن دمج نقاط القوة لدى شركائنا -مثل قدرات إدارة الأصول الرقمية لدى Acquia- بشكل سلس في منصة Brightcove يجعل من الأسهل على عملائنا التقاط الفيديو ونشره وقياسه لتقديم محتوى مقنع يحفز المشاركة والأعمال التجارية ضمن منصة واحدة."

وتشكل العلاقة مع Acquia جزءًا من مبادرة أوسع نطاقًا للتعاون في بيع وتسويق الحلول المتكاملة التي تعمل على تعزيز نجاح العملاء المتبادل. من خلال هذه الشراكة، على سبيل المثال، تمكنت Brightcove من تنمية قاعدة عملائها من المؤسسات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والسفر والسياحة والتكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز مكانة Brightcove البارزة مع شركات الإعلام. تضمن هذه التعاونات التكامل السلس للتقنيات، والجمع بين مجموعات التكنولوجيا المختلفة لخلق تجربة عملاء متماسكة. بفضل قوة قدرات Brightcove المدمجة في نظام إدارة الأصول الرقمية التابع لشركة Acquia ونظام Drupal CMS، أصبح لدى متكاملي الأنظمة وشركاء الوكالات الآن حل فيديو قوي لإضافته إلى ممارسات منصة التجربة الرقمية (DXP)، وخاصة للعملاء الذين يستفيدون من الفيديو كجزء أساسي من استراتيجيتهم الرقمية.

الشراكة مع Acquia توفر للعملاء قدرات إدارة الأصول الرقمية وإدارة المحتوى المتكاملة

يعمل تكامل Brightcove مع Acquia DAM (إدارة الأصول الرقمية) على مركزية تخزين وإدارة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات، مما يؤدي إلى تحسين سرعات نشر المحتوى بنسبة تصل إلى 40%. تعمل واجهات برمجة التطبيقات الشاملة الخاصة بـ Brightcove على توسيع نطاق قدرات Acquia، بما في ذلك Brightcove Video Connect لـ Drupal. باستخدام هذا البرنامج المساعد، يمكن للعملاء إدارة مقاطع الفيديو ومشغلات Brightcove بسلاسة في موقع Drupal الخاص بهم من واجهة واحدة. يتيح كل من Brightcove وAcquia معًا توزيعًا أوسع لتجارب الفيديو التفاعلية التي تزيد من تفاعل المشاهد، بالإضافة إلى رؤى الفيديو الشاملة التي تدعم القرارات المستندة إلى البيانات لتحسين نتائج التسويق. يشمل العملاء الذين يستفيدون حاليًا من تكامل Acquia وBrightcove الخدمات المهنية والمنظمات غير الربحية والتصنيع والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا.

قال Jake Athey، نائب رئيس المبيعات والتسويق وإدارة الأصول الرقمية وإدارة معلومات المنتج في شركة Acquia: "هدفنا هو ضمان قدرة العملاء على إدراك القيمة الكاملة لمحتواهم، بجميع أشكاله، ويعتبر الفيديو أحد أكثر الوسائط فعالية لتعزيز رؤية السوق وتوليد العملاء المحتملين وتحويل العملاء". "إن شراكتنا مع Brightcove تسهل على المؤسسات توسيع استخدامها لهذا الجزء الأساسي من أي استراتيجية تسويقية. بالنسبة لتطوير الحملة، فإن تكامل DAM الخاص بنا مع Brightcove يمكّن الفرق من إنشاء أصول الفيديو بسهولة أكبر، وتنظيمها بدقة أكبر، والعثور عليها بسرعة أكبر. يمكن للمسوقين بعد ذلك تنشيط هذه الأصول بسلاسة باستخدام تكامل Brightcove مع نظام إدارة المحتوى Drupal، مما يخلق بيئة مشتركة واحدة لإضافة وإدارة محتوى الفيديو في التجارب الرقمية عبر رحلة العميل".

باعتبارها نقطة اتصال متكاملة بين قدرات الواجهة الخلفية مثل إدارة الأصول الرقمية وقدرات تجربة المستخدم الأمامية، تعمل Brightcove على دعم احتياجات الفيديو للعملاء في أي صناعة. تتكامل هذه القدرات معًا في حزمة واحدة متماسكة تساعد المؤسسات على تحقيق أهداف أعمالها من خلال مشاركة الفيديو.

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حول Acquia

تعمل Acquia على تمكين المبتكرين الرقميين الطموحين من صياغة التجارب الرقمية الأكثر إنتاجية وسلاسة والتي تحدث فرقًا لعملائهم وموظفيهم ومجتمعاتهم. نحن نقدم منصة التجربة الرقمية المفتوحة الرائدة في العالم (DXP)، والتي تم بناؤها على أساس Drupal مفتوح المصدر، كجزء من التزامنا بتشكيل مستقبل رقمي آمن ويمكن الوصول إليه ومتاح للجميع. مع Acquia DXP، يمكنك إطلاق العنان لإمكانات بيانات عملائك ومحتواهم، وتسريع وقت التسويق وزيادة المشاركة والتحويل والإيرادات. اعرف المزيد على .

حول شركة . Brightcove Inc

تصمم Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأعلى أمانًا في العالم لتعزيز التواصل بين الشركات وجماهيرها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة التي المستخدمة للاطلاع على المحتوى. في أكثر من 60 بلدًا، تمكّن منصة الفيديو الذكية من "برايت كوف" الشركات من بيع منتجاتها للعملاء بشكل أكثر فاعلية، وتتيح لتلك المؤسسات الرائدة في عالم الوسائط إمكانية بث المحتوى واستثماره بشكل أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة التواصل مع أعضاء الفريق بشكل أكثر فعالية. مع جائزتي إيمي® للتكنولوجيا والهندسة للابتكار، ووقت التشغيل الذي يقود الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا نتخطى باستمرار حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابع Brightcove على LinkedIn ، وX ، وFacebook ، وInstagram ، وThreads ، وYouTube . تفضل بزيارة Brightcove .

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