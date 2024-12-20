Brightcove تعزز نمو العملاء العالميين وقيمتهم من خلال الشراكات الاستراتيجية مع حلول Martech الرائدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Brightcove (المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا
البث الأكثر موثوقية في العالم، أنها شاركت في تحسينات كبيرة على منصتها من خلال شراكات إستراتيجية لتعزيز عملية إنشاء محتوى الفيديو وتوزيعه وتحقيق الدخل
منه. وكجزء من الهدف المتمثل في مساعدة العملاء على بناء مجموعات أدوات تسويقية أكثر تماسكًا وسهولة في النشر، قامت Brightcove بدمج قدرات من شركات مثل Acquia التي تقدم فوائد إضافية للعملاء.
قال David Beck، الرئيس التنفيذي للعمليات في Brightcove: "بينما نبني شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمات الرئيسيين، فإننا نبحث باستمرار عن طرق لمساعدة عملائنا على تحقيق أهداف أعمالهم. من خلال الشركاء المناسبين، فإننا نُمكِّن المسوقين من الاستفادة الكاملة من محتواهم والحصول على أقصى قيمة منه". "إن دمج نقاط القوة لدى شركائنا -مثل قدرات إدارة الأصول الرقمية لدى Acquia- بشكل سلس في منصة Brightcove يجعل من الأسهل على عملائنا التقاط الفيديو ونشره وقياسه لتقديم محتوى مقنع يحفز المشاركة والأعمال التجارية ضمن منصة واحدة."
وتشكل العلاقة مع Acquia جزءًا من مبادرة أوسع نطاقًا للتعاون في بيع وتسويق الحلول المتكاملة التي تعمل على تعزيز نجاح العملاء المتبادل. من خلال هذه الشراكة، على سبيل المثال، تمكنت Brightcove من تنمية قاعدة عملائها من المؤسسات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والسفر والسياحة والتكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز مكانة Brightcove البارزة مع شركات الإعلام. تضمن هذه التعاونات التكامل السلس للتقنيات، والجمع بين مجموعات التكنولوجيا المختلفة لخلق تجربة عملاء متماسكة. بفضل قوة قدرات Brightcove المدمجة في نظام إدارة الأصول الرقمية التابع لشركة Acquia ونظام Drupal CMS، أصبح لدى متكاملي الأنظمة وشركاء الوكالات الآن حل فيديو قوي لإضافته إلى ممارسات منصة التجربة الرقمية (DXP)، وخاصة للعملاء الذين يستفيدون من الفيديو كجزء أساسي من استراتيجيتهم الرقمية.
الشراكة مع Acquia توفر للعملاء قدرات إدارة الأصول الرقمية وإدارة المحتوى المتكاملة
يعمل تكامل Brightcove مع Acquia DAM (إدارة الأصول الرقمية) على مركزية تخزين وإدارة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات، مما يؤدي إلى تحسين سرعات نشر المحتوى بنسبة تصل إلى 40%. تعمل واجهات برمجة التطبيقات الشاملة الخاصة بـ Brightcove على توسيع نطاق قدرات Acquia، بما في ذلك Brightcove Video Connect لـ Drupal. باستخدام هذا البرنامج المساعد، يمكن للعملاء إدارة مقاطع الفيديو ومشغلات Brightcove بسلاسة في موقع Drupal الخاص بهم من واجهة واحدة. يتيح كل من Brightcove وAcquia معًا توزيعًا أوسع لتجارب الفيديو التفاعلية التي تزيد من تفاعل المشاهد، بالإضافة إلى رؤى الفيديو الشاملة التي تدعم القرارات المستندة إلى البيانات لتحسين نتائج التسويق. يشمل العملاء الذين يستفيدون حاليًا من تكامل Acquia وBrightcove الخدمات المهنية والمنظمات غير الربحية والتصنيع والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا.
قال Jake Athey، نائب رئيس المبيعات والتسويق وإدارة الأصول الرقمية وإدارة معلومات المنتج في شركة Acquia: "هدفنا هو ضمان قدرة العملاء على إدراك القيمة الكاملة لمحتواهم، بجميع أشكاله، ويعتبر الفيديو أحد أكثر الوسائط فعالية لتعزيز رؤية السوق وتوليد العملاء المحتملين وتحويل العملاء". "إن شراكتنا مع Brightcove تسهل على المؤسسات توسيع استخدامها لهذا الجزء الأساسي من أي استراتيجية تسويقية. بالنسبة لتطوير الحملة، فإن تكامل DAM الخاص بنا مع Brightcove يمكّن الفرق من إنشاء أصول الفيديو بسهولة أكبر، وتنظيمها بدقة أكبر، والعثور عليها بسرعة أكبر. يمكن للمسوقين بعد ذلك تنشيط هذه الأصول بسلاسة باستخدام تكامل Brightcove مع نظام إدارة المحتوى Drupal، مما يخلق بيئة مشتركة واحدة لإضافة وإدارة محتوى الفيديو في التجارب الرقمية عبر رحلة العميل".
باعتبارها نقطة اتصال متكاملة بين قدرات الواجهة الخلفية مثل إدارة الأصول الرقمية وقدرات تجربة المستخدم الأمامية، تعمل Brightcove على دعم احتياجات الفيديو للعملاء في أي صناعة. تتكامل هذه القدرات معًا في حزمة واحدة متماسكة تساعد المؤسسات على تحقيق أهداف أعمالها من خلال مشاركة الفيديو.
لمزيد من المعلومات حول Brightcove وشراكاتها مع Acquia ومقدمي التكنولوجيا الآخرين، قم بزيارة .
حول Acquia
تعمل Acquia على تمكين المبتكرين الرقميين الطموحين من صياغة التجارب الرقمية الأكثر إنتاجية وسلاسة والتي تحدث فرقًا لعملائهم وموظفيهم ومجتمعاتهم. نحن نقدم منصة التجربة الرقمية المفتوحة الرائدة في العالم (DXP)، والتي تم بناؤها على أساس Drupal مفتوح المصدر، كجزء من التزامنا بتشكيل مستقبل رقمي آمن ويمكن الوصول إليه ومتاح للجميع. مع Acquia DXP، يمكنك إطلاق العنان لإمكانات بيانات عملائك ومحتواهم، وتسريع وقت التسويق وزيادة المشاركة والتحويل والإيرادات. اعرف المزيد على .
حول شركة . Brightcove Inc
تصمم Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأعلى أمانًا في العالم لتعزيز التواصل بين الشركات وجماهيرها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة التي المستخدمة للاطلاع على المحتوى. في أكثر من 60 بلدًا، تمكّن منصة الفيديو الذكية من "برايت كوف" الشركات من بيع منتجاتها للعملاء بشكل أكثر فاعلية، وتتيح لتلك المؤسسات الرائدة في عالم الوسائط إمكانية بث المحتوى واستثماره بشكل أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة التواصل مع أعضاء الفريق بشكل أكثر فعالية. مع جائزتي إيمي® للتكنولوجيا والهندسة للابتكار، ووقت التشغيل الذي يقود الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا نتخطى باستمرار حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابع Brightcove على LinkedIn ، وX ، وFacebook ، وInstagram ، وThreads ، وYouTube . تفضل بزيارة Brightcove .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN20122024004146001356ID1109015774