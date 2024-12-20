Kinaxis تعلن عن جائزة أكاديمية قدرها 40,000 دولار أمريكي لتمكين الجيل القادم من المبتكرين في سلسلة التوريد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Kinaxis® (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: KXS)، الشركة العالمية الرائدة في تنظيم سلسلة التوريد الشاملة، اليوم عن جائزة أكاديمية بقيمة 40,000 دولار لمساعدة الطلاب الذين يتطلعون إلى متابعة حياتهم المهنية في سلسلة التوريد وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيسها. تعمل شركة Kinaxis جاهدةً على تعزيز شراكاتها مع تكساس كريستيان وجامعة تورنتو وجامعة كارلتون من خلال منح كل مؤسسة جزء من الجائزة لمساعدة الطلاب المسجلين حاليًا في برامج سلسلة التوريد أو الذكاء الاصطناعي أو علوم الكمبيوتر لتشكيل مستقبل سلاسل التوريد.

وتأتي جائزة Kinaxis الأكاديمية في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى استقطاب المواهب في مجال سلسلة التوريد. وحسبما اتضح من الردود المُقدَّمة في استبيان IDC برعاية شركة Kinaxis، فإن أكثر من 32% من قادة سلسلة التوريد العالمية أشاروا إلى أن القدرة على جذب أفضل المواهب بالمهارات المناسبة واستبقائهم تُشكِّل مصدر قلق كبير فيما يتعلق باستمرارية الأعمال.

صرَّح Gelu Ticala، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Kinaxis قائلاً: "في ظل زيادة حجم سلاسل التوريد والتعقيدات التي تصاحبها، أصبح تطوير الجيل القادم من القادة أمرًا لا غنى عنه". "يتماشى الاحتفال بالذكرى الأربعين على تأسيسنا من خلال الاستثمار في هؤلاء المبدعين المستقبليين بصورة مثالية مع إرثنا المتمثل في جعل سلاسل التوريد أكثر ابتكارًا وموثوقية واستدامة، وأنا في حالة من الحماس الشديد لمنحهم الجوائز في الوقت المناسب للعام الدراسي المقبل."

كانت شركة Kinaxis، بدءًا من بناء أحد أول محركات تخطيط متطلبات المواد في الذاكرة (MRP) في الثمانينيات والذي ساهم في خفض أوقات تشغيل محركات MRP من أيام إلى دقائق، إلى اعتماد نموذج البرمجيات كخدمة قبل سنوات من نظيراتها، في طليعة كل ابتكار تكنولوجي رئيسي داخل صناعة سلسلة التوريد على مدى العقود الأربعة الماضية.

تدرك شركة Kinaxis تمامًا الدور الحاسم الذي تلعبه مرحلة التعليم العالي في تعريف الطلاب بالمجال وإدخالهم فيه، من خلال محاضراتها للضيوف ومسابقات دراسة الحالة والشهادات ولعبة سلسلة التوريد في Kinaxis، وهي محاكاة حية توضح التعقيدات والتحديات التي يواجهها المخططون. صُمِّم البرنامج الأكاديمي في Kinaxis، الذي وصل إلى أكثر من 12000 طالب منذ إنشائه في عام 2020، للمساعدة في ضمان حصول الجيل القادم على الأفكار والمهارات اللازمة للارتقاء بسلسلة التوريد الحديثة.

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نبذة عن Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصَّة MaestroTM القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، تفضَّل بزيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .

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