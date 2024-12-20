Kinaxis تعلن عن جائزة أكاديمية قدرها 40,000 دولار أمريكي لتمكين الجيل القادم من المبتكرين في سلسلة التوريد

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Kinaxis® (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: KXS)، الشركة العالمية الرائدة في تنظيم سلسلة التوريد الشاملة، اليوم عن جائزة أكاديمية بقيمة 40,000 دولار لمساعدة الطلاب الذين يتطلعون إلى متابعة حياتهم المهنية في سلسلة التوريد وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيسها. تعمل شركة Kinaxis جاهدةً على تعزيز شراكاتها مع جامعة
تكساس كريستيان وجامعة تورنتو وجامعة كارلتون من خلال منح كل مؤسسة جزء من الجائزة لمساعدة الطلاب المسجلين حاليًا في برامج سلسلة التوريد أو الذكاء الاصطناعي أو علوم الكمبيوتر لتشكيل مستقبل سلاسل التوريد.
وتأتي جائزة Kinaxis الأكاديمية في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى استقطاب المواهب في مجال سلسلة التوريد. وحسبما اتضح من الردود المُقدَّمة في استبيان IDC برعاية شركة Kinaxis، فإن أكثر من 32% من قادة سلسلة التوريد العالمية أشاروا إلى أن القدرة على جذب أفضل المواهب بالمهارات المناسبة واستبقائهم تُشكِّل مصدر قلق كبير فيما يتعلق باستمرارية الأعمال.
صرَّح Gelu Ticala، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Kinaxis قائلاً: "في ظل زيادة حجم سلاسل التوريد والتعقيدات التي تصاحبها، أصبح تطوير الجيل القادم من القادة أمرًا لا غنى عنه". "يتماشى الاحتفال بالذكرى الأربعين على تأسيسنا من خلال الاستثمار في هؤلاء المبدعين المستقبليين بصورة مثالية مع إرثنا المتمثل في جعل سلاسل التوريد أكثر ابتكارًا وموثوقية واستدامة، وأنا في حالة من الحماس الشديد لمنحهم الجوائز في الوقت المناسب للعام الدراسي المقبل."
كانت شركة Kinaxis، بدءًا من بناء أحد أول محركات تخطيط متطلبات المواد في الذاكرة (MRP) في الثمانينيات والذي ساهم في خفض أوقات تشغيل محركات MRP من أيام إلى دقائق، إلى اعتماد نموذج البرمجيات كخدمة قبل سنوات من نظيراتها، في طليعة كل ابتكار تكنولوجي رئيسي داخل صناعة سلسلة التوريد على مدى العقود الأربعة الماضية.
تدرك شركة Kinaxis تمامًا الدور الحاسم الذي تلعبه مرحلة التعليم العالي في تعريف الطلاب بالمجال وإدخالهم فيه، من خلال محاضراتها للضيوف ومسابقات دراسة الحالة والشهادات ولعبة سلسلة التوريد في Kinaxis، وهي محاكاة حية توضح التعقيدات والتحديات التي يواجهها المخططون. صُمِّم البرنامج الأكاديمي في Kinaxis، الذي وصل إلى أكثر من 12000 طالب منذ إنشائه في عام 2020، للمساعدة في ضمان حصول الجيل القادم على الأفكار والمهارات اللازمة للارتقاء بسلسلة التوريد الحديثة.
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نبذة عن Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصَّة MaestroTM القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، تفضَّل بزيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .
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