كشفت شركة Verisilicon عن سلسلة GPU IP من الجيل التالي عالية الأداء من Vitality Architecture

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة VeriSilicon (688521) عن إطلاق أحدث وحدة معالجة رسوميات (GPU) تحمل حقوق الملكية الفكرية من Vitality Architecture المصممة لتوفير الحوسبة عالية الأداء عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الألعاب السحابية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبطاقات الرسومات المنفصلة والمتكاملة.
توفر بنية وحدة معالجة الرسومات الحيوية من الجيل الجديد من VeriSilicon تقدمًا استثنائيًا في الأداء الحسابي مع قابلية التوسع. إنها تتضمن ميزات متقدمة مثل مسرع Tensor Core AI القابل للتكوين وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى 3 (L3) تتراوح من 32 ميجابايت إلى 64 ميجابايت، مما يوفر قوة معالجة قوية وكفاءة طاقة فائقة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم تصميم Vitality ما يصل إلى 128 قناة من الألعاب السحابية لكل نواة، مما يلبي احتياجات الترفيه السحابي عالي التزامن وجودة الصورة العالية، مع تمكين الألعاب والتطبيقات المكتبية واسعة النطاق على أنظمة Windows. بفضل الدعم القوي لواجهات برمجة تطبيقات Microsoft DirectX 12 ومكتبات تسريع الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الهندسة المعمارية مناسبة بشكل مثالي لمجموعة واسعة من التطبيقات كثيفة الأداء وأحمال العمل الحوسبية المعقدة.
بفضل أكثر من 20 عامًا من التطوير، تتمتع وحدة معالجة الرسوميات التي تحمل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة VeriSilicon بسجل حافل من النجاحات في قطاعات متنوعة، بدءًا من وحدات التحكم الدقيقة (MCUs) الخاصة بإنترنت الأشياء منخفضة الطاقة إلى المعالجات عالية الأداء لتطبيقات السيارات والحوسبة. حتى الآن، تم شحن ما يزيد عن 2 مليار شريحة تحمل حقوق ملكية فكرية خاصة بوحدة معالجة الرسوميات الخاصة بشركة VeriSilicon على مستوى العالم.
"لقد تزايد الطلب على الحوسبة الموازية بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، مع طفرة هائلة مدفوعة بصعود حوسبة الذكاء الاصطناعي. قال Weijin Dai، كبير مسؤولي الاستراتيجية ونائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الملكية الفكرية في شركة VeriSilicon: "أصبحت وحدات معالجة الرسومات معالجات أساسية في هذا العصر الجديد، حيث توسع دورها إلى ما هو أبعد من التطبيقات التقليدية مثل الألعاب". "تمثل وحدة معالجة الرسومات للهندسة الحيوية الجيل التالي من وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء والموفرة للطاقة. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في تطوير GPU عبر قطاعات السوق المتنوعة، تم تصميم بنية Vitality لدعم واجهات برمجة تطبيقات GPU الأكثر تقدمًا. تتيح قابليتها للتوسع الانتشار على نطاق واسع في مجالات مثل أنظمة السيارات وأجهزة الحوسبة المحمولة. يسعدنا التعاون مع العملاء الرائدين لدمج هذه التكنولوجيا الرائدة في منتجاتهم، وتلبية الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسومات وحلول الحوسبة المتقدمة".
حول VeriSilicon
تلتزم VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات السيليكون المخصصة الشاملة القائمة على النظام الأساسي وخدمات ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات التي تستفيد من الملكية الفكرية لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة:
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN20122024004146001356ID1109015772
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.