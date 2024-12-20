كشفت شركة Verisilicon عن سلسلة GPU IP من الجيل التالي عالية الأداء من Vitality Architecture

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة VeriSilicon‏ (688521) عن إطلاق أحدث وحدة معالجة رسوميات (GPU) تحمل حقوق الملكية الفكرية من Vitality Architecture المصممة لتوفير الحوسبة عالية الأداء عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الألعاب السحابية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبطاقات الرسومات المنفصلة والمتكاملة.

توفر بنية وحدة معالجة الرسومات الحيوية من الجيل الجديد من VeriSilicon تقدمًا استثنائيًا في الأداء الحسابي مع قابلية التوسع. إنها تتضمن ميزات متقدمة مثل مسرع Tensor Core AI القابل للتكوين وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى 3 (L3) تتراوح من 32 ميجابايت إلى 64 ميجابايت، مما يوفر قوة معالجة قوية وكفاءة طاقة فائقة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم تصميم Vitality ما يصل إلى 128 قناة من الألعاب السحابية لكل نواة، مما يلبي احتياجات الترفيه السحابي عالي التزامن وجودة الصورة العالية، مع تمكين الألعاب والتطبيقات المكتبية واسعة النطاق على أنظمة Windows. بفضل الدعم القوي لواجهات برمجة تطبيقات Microsoft DirectX 12 ومكتبات تسريع الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الهندسة المعمارية مناسبة بشكل مثالي لمجموعة واسعة من التطبيقات كثيفة الأداء وأحمال العمل الحوسبية المعقدة.

بفضل أكثر من 20 عامًا من التطوير، تتمتع وحدة معالجة الرسوميات التي تحمل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة VeriSilicon بسجل حافل من النجاحات في قطاعات متنوعة، بدءًا من وحدات التحكم الدقيقة (MCUs) الخاصة بإنترنت الأشياء منخفضة الطاقة إلى المعالجات عالية الأداء لتطبيقات السيارات والحوسبة. حتى الآن، تم شحن ما يزيد عن 2 مليار شريحة تحمل حقوق ملكية فكرية خاصة بوحدة معالجة الرسوميات الخاصة بشركة VeriSilicon على مستوى العالم.

"لقد تزايد الطلب على الحوسبة الموازية بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، مع طفرة هائلة مدفوعة بصعود حوسبة الذكاء الاصطناعي. قال Weijin Dai، كبير مسؤولي الاستراتيجية ونائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الملكية الفكرية في شركة VeriSilicon: "أصبحت وحدات معالجة الرسومات معالجات أساسية في هذا العصر الجديد، حيث توسع دورها إلى ما هو أبعد من التطبيقات التقليدية مثل الألعاب". "تمثل وحدة معالجة الرسومات للهندسة الحيوية الجيل التالي من وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء والموفرة للطاقة. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في تطوير GPU عبر قطاعات السوق المتنوعة، تم تصميم بنية Vitality لدعم واجهات برمجة تطبيقات GPU الأكثر تقدمًا. تتيح قابليتها للتوسع الانتشار على نطاق واسع في مجالات مثل أنظمة السيارات وأجهزة الحوسبة المحمولة. يسعدنا التعاون مع العملاء الرائدين لدمج هذه التكنولوجيا الرائدة في منتجاتهم، وتلبية الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسومات وحلول الحوسبة المتقدمة".

حول VeriSilicon

تلتزم VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات السيليكون المخصصة الشاملة القائمة على النظام الأساسي وخدمات ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات التي تستفيد من الملكية الفكرية لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة:

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.