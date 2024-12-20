شركة Multibank Group تحتفل بالنجاح الذي أحرزته في Traders Fair Hong Kong 2024

MENAFN - AETOSWire) حازت MultiBank Group، أكبر مؤسسة متخصصة في مجال المشتقات المالية في العالم والتي تتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها، على جوائز مرموقة تكريمًا لها على إسهاماتها، في Traders Fair Hong Kong 2024. فقد حازت الشركة على ثلاث جوائز مرموقة: "أفضل برنامج عالمي للشركاء في مجال الفوركس لعام 2024" و"أفضل وسيط في مجال الفوركس في الفلبين" و"أفضل وسيط في مجال الفوركس في العام".

يعد Traders Fair Hong Kong حدثًا ماليًا بارزًا في آسيا، إذ يجمع بين جنباته آلاف المتداولين والمستثمرين ومحترفي الصناعة من كل أنحاء العالم، هذا إلى جانب كونه منصة فاعلة يمكن عن طريقها عرض أحدث الاتجاهات والتقنيات والإستراتيجيات التي تُشكل السوق المالية العالمية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن تكريم المجموعة في هذا الحدث يسلط الضوء على التزامها بالتميز والابتكار على صعيد تقديم الخدمات المالية من الدرجة الأولى.

تعكس جائزة "أفضل برنامج عالمي للشركاء في مجال الفوركس لعام 2024" قدرة المؤسسة على عقد شراكات قوية من خلال تقديم أدوات وموارد وحوافز رائدة في الصناعة تسهم في تحقيق النجاح. أما الجائزتان الأخريان، "أفضل وسيط في مجال الفوركس في الفلبين" و"أفضل وسيط في مجال الفوركس في العام"، فإنهما تعززان سمعة الشركة على صعيد تقديم خدمات استثنائية عبر أسواق متنوعة.

عبّر ناصر طاهر، مؤسس MultiBank Group ورئيس مجلس إدارتها عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء الحصول على هذه الجوائز في Traders Fair Hong Kong 2024، فهي تعكس التزامنا بإعادة رسم ملامح معايير الصناعة والارتقاء بتجربة العملاء. وأود أن أشير إلى أننا في MultiBank Group نلتزم بالابتكار والموثوقية وتقديم أعلى مستوى من الخدمة."

تسعى المجموعة جاهدة إلى تمكين العملاء، إذ توفر لهم خيارات تداول متنوعة، كل هذا بفضل محفظة منتجاتها التي تضم أكثر من 20,000 أداة مالية، تشمل الفوركس والمعادن والسلع والأسهم والمؤشرات والأصول الرقمية. أضف إلى ذلك أن المجموعة تضمن تجربة تداول قوامها الأمان والشفافية والسلاسة، إذ إنها مدعومة بمنصات التداول المتقدمة والسيولة الفائقة واللوائح المتعددة التخصصات.

تقدم الآن MultiBank Group، التي تأسست في عام 2005، خدماتها المتميزة إلى أكثر من مليون عميل في 100 بلد، وتدير حجم تداول يومي يتجاوز 18.1 مليار دولار أمريكي. إضافةً إلى ذلك، تنتشر مكاتب MultiBank Group في المراكز المالية الرئيسية على مستوى العالم، ما أهلها إلى الحصول على أكثر من 70 جائزة تكريمًا لها على إسهاماتها في المجال المالي، وقد أدى ذلك إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في الصناعة المالية العالمية.

نبذة عن MULTIBANK GROUP

تعد MultiBank Group، التي تأسست في كاليفورنيا بالولايات المتحدة في عام 2005، شركة رائدة عالميًا متخصصة في مجال المشتقات المالية، إذ تقدم خدماتها إلى أكثر من مليون عميل في 100 بلد، ويتجاوز حجم التداول اليومي لها 18.1 مليار دولار أمريكي. كما تقدم المجموعة، التي تشتهر بحلول التداول المبتكرة، والامتثال الراسخ للوائح التنظيمية، وخدمة العملاء الاستثنائية، مجموعة من خدمات الوساطة وحلول إدارة الأصول، ثم إنها تخضع للوائح التنظيمية في خمس قارات والتي تطبقها أكثر من 16 من أبرز السلطات المالية المرموقة عالميًا. هذا، وتقدم منصات التداول الحائزة على جوائز التابعة للمجموعة رافعة مالية بنسبة 500:1 على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والعملات المشفرة. وأخيرًا وليس آخرًا، حصلت MultiBank Group على أكثر من 65 جائزة تقديرًا لها على إسهاماتها في المجال المالي والتزامها بالتميز في مجال التداول وامتثالها للوائح التنظيمية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لشركة MultiBank Group.

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