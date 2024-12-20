شركة Multibank Group تحتفل بالنجاح الذي أحرزته في Traders Fair Hong Kong 2024

(MENAFN
- AETOSWire) حازت MultiBank Group، أكبر مؤسسة متخصصة في مجال المشتقات المالية في العالم والتي تتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها، على جوائز مرموقة تكريمًا لها على إسهاماتها، في Traders Fair Hong Kong 2024. فقد حازت الشركة على ثلاث جوائز مرموقة: "أفضل برنامج عالمي للشركاء في مجال الفوركس لعام 2024" و"أفضل وسيط في مجال الفوركس في الفلبين" و"أفضل وسيط في مجال الفوركس في العام".
يعد Traders Fair Hong Kong حدثًا ماليًا بارزًا في آسيا، إذ يجمع بين جنباته آلاف المتداولين والمستثمرين ومحترفي الصناعة من كل أنحاء العالم، هذا إلى جانب كونه منصة فاعلة يمكن عن طريقها عرض أحدث الاتجاهات والتقنيات والإستراتيجيات التي تُشكل السوق المالية العالمية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن تكريم المجموعة في هذا الحدث يسلط الضوء على التزامها بالتميز والابتكار على صعيد تقديم الخدمات المالية من الدرجة الأولى.
تعكس جائزة "أفضل برنامج عالمي للشركاء في مجال الفوركس لعام 2024" قدرة المؤسسة على عقد شراكات قوية من خلال تقديم أدوات وموارد وحوافز رائدة في الصناعة تسهم في تحقيق النجاح. أما الجائزتان الأخريان، "أفضل وسيط في مجال الفوركس في الفلبين" و"أفضل وسيط في مجال الفوركس في العام"، فإنهما تعززان سمعة الشركة على صعيد تقديم خدمات استثنائية عبر أسواق متنوعة.
عبّر ناصر طاهر، مؤسس MultiBank Group ورئيس مجلس إدارتها عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء الحصول على هذه الجوائز في Traders Fair Hong Kong 2024، فهي تعكس التزامنا بإعادة رسم ملامح معايير الصناعة والارتقاء بتجربة العملاء. وأود أن أشير إلى أننا في MultiBank Group نلتزم بالابتكار والموثوقية وتقديم أعلى مستوى من الخدمة."
تسعى المجموعة جاهدة إلى تمكين العملاء، إذ توفر لهم خيارات تداول متنوعة، كل هذا بفضل محفظة منتجاتها التي تضم أكثر من 20,000 أداة مالية، تشمل الفوركس والمعادن والسلع والأسهم والمؤشرات والأصول الرقمية. أضف إلى ذلك أن المجموعة تضمن تجربة تداول قوامها الأمان والشفافية والسلاسة، إذ إنها مدعومة بمنصات التداول المتقدمة والسيولة الفائقة واللوائح المتعددة التخصصات.
تقدم الآن MultiBank Group، التي تأسست في عام 2005، خدماتها المتميزة إلى أكثر من مليون عميل في 100 بلد، وتدير حجم تداول يومي يتجاوز 18.1 مليار دولار أمريكي. إضافةً إلى ذلك، تنتشر مكاتب MultiBank Group في المراكز المالية الرئيسية على مستوى العالم، ما أهلها إلى الحصول على أكثر من 70 جائزة تكريمًا لها على إسهاماتها في المجال المالي، وقد أدى ذلك إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في الصناعة المالية العالمية.
نبذة عن MULTIBANK GROUP
تعد MultiBank Group، التي تأسست في كاليفورنيا بالولايات المتحدة في عام 2005، شركة رائدة عالميًا متخصصة في مجال المشتقات المالية، إذ تقدم خدماتها إلى أكثر من مليون عميل في 100 بلد، ويتجاوز حجم التداول اليومي لها 18.1 مليار دولار أمريكي. كما تقدم المجموعة، التي تشتهر بحلول التداول المبتكرة، والامتثال الراسخ للوائح التنظيمية، وخدمة العملاء الاستثنائية، مجموعة من خدمات الوساطة وحلول إدارة الأصول، ثم إنها تخضع للوائح التنظيمية في خمس قارات والتي تطبقها أكثر من 16 من أبرز السلطات المالية المرموقة عالميًا. هذا، وتقدم منصات التداول الحائزة على جوائز التابعة للمجموعة رافعة مالية بنسبة 500:1 على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والعملات المشفرة. وأخيرًا وليس آخرًا، حصلت MultiBank Group على أكثر من 65 جائزة تقديرًا لها على إسهاماتها في المجال المالي والتزامها بالتميز في مجال التداول وامتثالها للوائح التنظيمية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لشركة MultiBank Group.
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