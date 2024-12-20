بدء ASTRA 1P في تقديم المحتوى في كل أنحاء أوروبا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة SES أن ASTRA 1P ، القمر الصناعي الأكثر تطورًا في الشركة والمتمركز عند 19.2 درجة شرقًا، قد أكمل الاختبارات الشاملة وهو الآن يعمل بكامل طاقته.
عقب نجاح عملية إطلاق ASTRA 1P في مداره واجتيازه لاختبار الأداء، سيبدأ القمر الصناعي في تقديم خدماته لشبكات البث العام والخاص، والمؤسسات الرياضية، ومالكي المحتوى، محققًا إنجازًا يضاف إلى قائمة إنجازات شركة SES ويدعم التزامها بتقديم خدمات بث عالية الجودة إلى أكبر جمهور ممكن.
يعد ASTRA 1P أقوى قمر صناعي عريض الحزمة تابع لشركة SES يقدم خدمة البث من منطقة البث التلفزيوني عند 19.2 درجة شرقًا. وتجدر هنا الإشارة إلى أن ASTRA 1P مزود بعدد 80 جهاز إرسال واستقبال، لذا فإنه يمكنه دعم مئات القنوات التلفزيونية عالية الدقة، مما يضمن توفير صورة فائقة الجودة للمشاهدين في كل الأسواق التلفزيونية الأوروبية.
صرح Milton Torres، مدير قسم التكنولوجيا في شركة SES، قائلاً: "في ظل دخول ASTRA 1P مرحلة التشغيل الكامل الآن، فإننا نضع معيارًا جديدًا لخدمات البث عبر الأقمار الصناعية في أوروبا". "سيسهم هذا العرض الجديد في تعزيز قدرتنا على توفير محتوى متميز تتوفر فيه عناصر الموثوقية وجودة الصورة الفائقة إلى 118 مليون منزل، ويشمل ذلك المحتوى الرياضي والأحداث الذي يشهد طلبًا متزايدًا من المشاهدين، فضلاً عن الدوريات الرياضية، والفِرق، والاتحادات ومالكي حقوق البث."
قامت على ابتكار ASTRA 1P شركة Thales Alenia Space، وقد أُطلق بنجاح باستخدام صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX في 20 من يونيو 2024 من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.
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نبذة عن شركة SES
تعتنق شركة SES رؤية جريئة تدفعها إلى تقديم تجارب مذهلة في كل مكان على كوكب الأرض، إذ ينصب تركيزها على توزيع محتوى الفيديو الأعلى جودة وتوفير خدمات الاتصال المعتمدة على البيانات بسلاسة على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك، تعد شركة SES متخصصة في توفير المحتوى وحلول الاتصال العالمية، فهي تمتلك وتدير أسطولاً من الأقمار الصناعية ذات المدار الجغرافي المتزامن وذات المدار الأرضي المتوسط، ما أسهم في نجاحها في تقديم مزيج من خدمات التغطية العالمية والخدمات العالية الأداء. هذا، وباستخدام شبكتها الذكية المدعومة بالتقنيات السحابية، تقدم شركة SES حلول اتصال عالية الجودة في أي مكان، سواء على اليابسة أو البحر أو الجو، ناهيك عن أنها شريك موثوق به لشركات الاتصالات، وشركات الشبكات المحمولة، والحكومات، ومزودي خدمات الاتصال والتقنيات السحابية، وشبكات البث، ومشغلي منصات الفيديو ومالكي المحتوى على مستوى العالم. وأخيرًا وليس آخرًا، تتخذ الشركة من لوكسمبورج مقرًا رئيسيًا لها، كما أنها مدرجة في بورصتي باريس ولوكسمبورج (رمز السهم: SESG). تتوفر المزيد من المعلومات على:
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