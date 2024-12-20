بدء ASTRA 1P في تقديم المحتوى في كل أنحاء أوروبا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة SES أن ASTRA 1P ، القمر الصناعي الأكثر تطورًا في الشركة والمتمركز عند 19.2 درجة شرقًا، قد أكمل الاختبارات الشاملة وهو الآن يعمل بكامل طاقته.

عقب نجاح عملية إطلاق ASTRA 1P في مداره واجتيازه لاختبار الأداء، سيبدأ القمر الصناعي في تقديم خدماته لشبكات البث العام والخاص، والمؤسسات الرياضية، ومالكي المحتوى، محققًا إنجازًا يضاف إلى قائمة إنجازات شركة SES ويدعم التزامها بتقديم خدمات بث عالية الجودة إلى أكبر جمهور ممكن.

يعد ASTRA 1P أقوى قمر عريض الحزمة تابع لشركة SES يقدم خدمة البث من منطقة البث التلفزيوني عند 19.2 درجة شرقًا. وتجدر هنا الإشارة إلى أن ASTRA 1P مزود بعدد 80 جهاز إرسال واستقبال، لذا فإنه يمكنه دعم مئات القنوات التلفزيونية عالية الدقة، مما يضمن توفير صورة فائقة الجودة للمشاهدين في كل الأسواق التلفزيونية الأوروبية.

صرح Milton Torres، مدير قسم التكنولوجيا في شركة SES، قائلاً: "في ظل دخول ASTRA 1P مرحلة التشغيل الكامل الآن، فإننا نضع معيارًا جديدًا لخدمات البث عبر الأقمار الصناعية في أوروبا". "سيسهم هذا العرض الجديد في تعزيز قدرتنا على توفير محتوى متميز تتوفر فيه عناصر الموثوقية وجودة الصورة الفائقة إلى 118 مليون منزل، ويشمل ذلك المحتوى الرياضي والأحداث الذي يشهد طلبًا متزايدًا من المشاهدين، فضلاً عن الدوريات الرياضية، والفِرق، والاتحادات ومالكي حقوق البث."

قامت على ابتكار ASTRA 1P شركة Thales Alenia Space، وقد أُطلق بنجاح باستخدام صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX في 20 من يونيو 2024 من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

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نبذة عن شركة SES

تعتنق شركة SES رؤية جريئة تدفعها إلى تقديم تجارب مذهلة في كل مكان على كوكب الأرض، إذ ينصب تركيزها على توزيع محتوى الفيديو الأعلى جودة وتوفير خدمات الاتصال المعتمدة على البيانات بسلاسة على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك، تعد شركة SES متخصصة في توفير المحتوى وحلول الاتصال العالمية، فهي تمتلك وتدير أسطولاً من الأقمار الصناعية ذات المدار الجغرافي المتزامن وذات المدار الأرضي المتوسط، ما أسهم في نجاحها في تقديم مزيج من خدمات التغطية العالمية والخدمات العالية الأداء. هذا، وباستخدام شبكتها الذكية المدعومة بالتقنيات السحابية، تقدم شركة SES حلول اتصال عالية الجودة في أي مكان، سواء على اليابسة أو البحر أو الجو، ناهيك عن أنها شريك موثوق به لشركات الاتصالات، وشركات الشبكات المحمولة، والحكومات، ومزودي خدمات الاتصال والتقنيات السحابية، وشبكات البث، ومشغلي منصات الفيديو ومالكي المحتوى على مستوى العالم. وأخيرًا وليس آخرًا، تتخذ الشركة من لوكسمبورج مقرًا رئيسيًا لها، كما أنها مدرجة في بورصتي باريس ولوكسمبورج (رمز السهم: SESG). تتوفر المزيد من المعلومات على:

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