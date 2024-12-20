تعمل شركة Interactive Brokers على تعزيز تجربة التداول عبر الإنترنت للمستشارين الماليين على مستوى العالم

(MENAFN
- AETOSWire)
أطلقت شركة Interactive Broker (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: IBKR)، وهي شركة وساطة إلكترونية عالمية آلية تحسينات كبيرة على بوابة المستشاري على شبكة الإنترنت، مما يوفر أدوات متقدمة للتداول وإدارة المحافظ للمستشارين الماليين في جميع أنحاء العالم. تعمل هذه التحديثات على تبسيط إدارة حساب العميل والتداول من خلال دمج ميزات قوية من منصة سطح المكتب الرئيسية للشركة في عروضها المستندة إلى الويب.
تتضمن أحدث التحسينات أدوات مثل Portfolio View، وAllocation، وRebalance، وTax Loss Harvesting، وكلها مصممة لمساعدة المستشارين على تحسين محافظ العملاء بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستشارين المقيمين في الولايات المتحدة الآن الوصول إلى AI Commentary Generator، وهي أداة ذكاء اصطناعي متطورة تعمل على تبسيط إنشاء تقارير أداء المحفظة المخصصة وتعليقات السوق.
قال Steve Sanders، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق وتطوير المنتجات: "أصبحت بوابة المستشارين المستندة إلى الويب الآن أكثر قوة من أي وقت مضى، حيث تقدم للمستشارين نفس الخبرة القوية في التداول وإدارة المحافظ التي يتوقعونها من منصة سطح المكتب الخاصة بنا". "بفضل أدوات مثل Commentary Generator المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإننا نعمل على تمكين المستشارين من توفير الوقت وتقديم القيمة والتركيز على ما هو أكثر أهمية: وهو عملاؤهم."
تتيح بوابة المستشار للمستشارين الماليين الوصول عبر الإنترنت إلى تكنولوجيا Interactive Brokers والموارد الأخرى مجانًا، بما في ذلك: ®PortfolioAnalys ، ولوحة معلومات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبيانات النشاط، وQuickTrade، وسوق المستثمرين والمزيد. توفر أحدث التحسينات أدوات التداول الرائدة في الصناعة من منصة سطح المكتب Trader Workstatio إلى البوابة المستندة إلى الويب:
توفر ميزة Portfolio View نظرة عامة على أداء حسابات العملاء، مما يمنح المستشارين القدرة على البحث بالتفصيل حسب المواقف أو الحسابات الفردية. يمكن للمستشارين اختيار عرض القيم بالعملة الأصلية للأمن أو الحساب، أو بعملتهم الأساسية الرئيسية.
يسمح أمر التخصيص بتوزيع طلب سهم واحد على حسابات متعددة. يمكن للمستشارين اختيار تخصيص التخصيص بأنفسهم أو استخدام إحدى خوارزميات التخصيص البالغ عددها 14.
مع Rebalance ، يمكن للمستشارين ضبط مراكز متعددة عبر حسابات متعددة باستخدام نسب التخصيص المستهدفة.
تُمكِّن النماذج المستشارين من إدارة استراتيجيات المحفظة المختلفة واستثمار الحسابات فيها بطريقة قابلة للتطوير. يقوم المستشارون بإنشاء نماذج الاستثمار الخاصة بهم وتحديد مواقعهم المستهدفة، وتقوم الأداة بإنشاء أوامر لمواءمة حسابات العملاء المحددة مع المواقع المستهدفة. يمكن تعديل المراكز في أي وقت ويمكن لأداة إعادة التوازن النموذجية إعادة تنظيم مخصصات العملاء حسب الحاجة.
تقوم أداة Tax Loss Harvesting بفحص حسابات عملاء المستشارين بحثًا عن فرص الحصاد، وفقًا لقوانين الضرائب الأمريكية. يمكن للمستشارين البحث عن الخسائر على مستوى المركز بأكمله، ومستوى الكمية، وضمن خسائر رأس المال قصيرة أو طويلة الأجل.
تقديم أداة AI Commentary Generator
يمكن للمستشارين الماليين المقيمين في الولايات المتحدة بسهولة إنشاء تقارير أداء مخصصة للمحفظة وتعليقات السوق باستخدام AI Commentary Generator، وهي أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة من خلال بوابة المستشارين. تم دمج AI Commentary Generator مع تقارير PortfolioAnalyst وهي مصممة لمساعدة المستشارين -وليس استبدالهم- فيما يتعلق بتقارير أداء محفظة العملاء وتحديثات السوق والأخبار الخاصة بالمؤشر.
من خلال البحث في عشرات المصادر والاستشهاد بها لراحة المستشارين، تُجري AI Commentary Generator بحثًا في ثوانٍ قد يستغرق إكماله ساعات.
توفر AI Commentary Generator أربعة أقسام من المحتوى:
ملخص المحفظة يحدد ويصف أداء أفضل خمس حيازات أداءً، وأسوأ خمس حيازات أداءً، وأعلى خمس حيازات تركيزًا في الحساب المحدد.
يبحث تطبيق أخبار وتوجهات المحفظة عن المعلومات المتاحة للجمهور فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالممتلكات المحددة في ملخص المحفظة ويقوم بتلخيصها.
يلخص تحديث الاقتصاد الكلي المحتوى من الكتاب البيج الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى ملاحظات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).
يبحث تقرير التوقعات الاقتصادية والسوقية عن المعلومات المتاحة للجمهور لجميع أخبار السوق ويقدم ملخصًا.
يقدم برنامج إدارة المحافظ المالية المجاني من Interactive Brokers، تحت اسم PortfolioAnalyst، رؤية موحدة وشاملة لحسابات العملاء بالإضافة إلى مجموعة واسعة من محتوى التقارير والتحليلات. إنه يتيح للمستشارين توحيد أموال عملائهم من أكثر من 15,000 مؤسسة مالية، وتقييم محافظ العملاء وتبسيط عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وقال Sanders: "نحن متحمسون للاستجابة المبكرة لعملائنا لأداة AI Commentary Generator في الولايات المتحدة ونتطلع إلى طرحها على المستشارين في جميع أنحاء العالم". "تبحث Interactive Brokers دائمًا عن طرق جديدة لتطبيق الابتكار والأتمتة لمساعدة المستشارين في كل مكان على أن يكونوا أكثر كفاءة وأكثر تفاعلاً مع عملائهم".
أداة AI Commentary Generator متاحة فقط للمستشارين الماليين المقيمين في الولايات المتحدة.
لمزيد من المعلومات حول عروض Interactive Brokers للمستشارين الماليين، ترجى زيارة:
الولايات المتحدة: المستشارون الماليون - الولايات المتحد
كندا: المستشارون الماليون - كند
المملكة المتحدة: المستشارون الماليون - المملكة المتحد
أوروبا: المستشارون الماليون - أوروب
هونغ كونغ: المستشارون الماليون - هونغ كون
سنغافورة: المستشارون الماليون - سنغافور
أستراليا: المستشارون الماليون - أسترالي
حول . Interactive Brokers Group, Inc :
توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group تنفيذ التداول الآلي وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية وعقود التوقعات على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في العديد من البلدان والعملات من منصة موحدة واحدة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نحن نخدم المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المُعرِّفين. لقد مكنتنا أربعة عقود من التركيز على التكنولوجيا والأتمتة من تزويد عملائنا بمنصة متطورة وفريدة من نوعها لإدارة محافظهم الاستثمارية. نحن نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأسعار تنفيذ وتداول مفيدة، وأدوات لإدارة المخاطر والمحافظ، ومرافق بحثية ومنتجات استثمارية، وكل ذلك بتكلفة منخفضة أو دون تكلفة، مما يجعلهم قادرين على تحقيق عوائد فائقة على الاستثمارات. لقد حازت Interactive Brokers باستمرار على التقدير باعتبارها وسيطًا بارزًا، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة من مصادر الصناعة المحترمة مثل Barron's وInvestopedia وStockbrokers وغيرها الكثير.
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