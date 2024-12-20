تعمل شركة Interactive Brokers على تعزيز تجربة التداول عبر الإنترنت للمستشارين الماليين على مستوى العالم

أطلقت شركة Interactive Broker (المدرجة في بورصة تحت الرمز: IBKR)، وهي شركة وساطة إلكترونية عالمية آلية تحسينات كبيرة على بوابة المستشاري على شبكة الإنترنت، مما يوفر أدوات متقدمة للتداول وإدارة المحافظ للمستشارين الماليين في جميع أنحاء العالم. تعمل هذه التحديثات على تبسيط إدارة حساب العميل والتداول من خلال دمج ميزات قوية من منصة سطح المكتب الرئيسية للشركة في عروضها المستندة إلى الويب.

تتضمن أحدث التحسينات أدوات مثل Portfolio View، وAllocation، وRebalance، وTax Loss Harvesting، وكلها مصممة لمساعدة المستشارين على تحسين محافظ العملاء بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستشارين المقيمين في الولايات المتحدة الآن الوصول إلى AI Commentary Generator، وهي أداة ذكاء اصطناعي متطورة تعمل على تبسيط إنشاء تقارير أداء المحفظة المخصصة وتعليقات السوق.

قال Steve Sanders، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق وتطوير المنتجات: "أصبحت بوابة المستشارين المستندة إلى الويب الآن أكثر قوة من أي وقت مضى، حيث تقدم للمستشارين نفس الخبرة القوية في التداول وإدارة المحافظ التي يتوقعونها من منصة سطح المكتب الخاصة بنا". "بفضل أدوات مثل Commentary Generator المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإننا نعمل على تمكين المستشارين من توفير الوقت وتقديم القيمة والتركيز على ما هو أكثر أهمية: وهو عملاؤهم."

تتيح بوابة المستشار للمستشارين الماليين الوصول عبر الإنترنت إلى تكنولوجيا Interactive Brokers والموارد الأخرى مجانًا، بما في ذلك: ®PortfolioAnalys ، ولوحة معلومات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبيانات النشاط، وQuickTrade، وسوق المستثمرين والمزيد. توفر أحدث التحسينات أدوات التداول الرائدة في الصناعة من منصة سطح المكتب Trader Workstatio إلى البوابة المستندة إلى الويب:

توفر ميزة Portfolio View نظرة عامة على أداء حسابات العملاء، مما يمنح المستشارين القدرة على البحث بالتفصيل حسب المواقف أو الحسابات الفردية. يمكن للمستشارين اختيار عرض القيم بالعملة الأصلية للأمن أو الحساب، أو بعملتهم الأساسية الرئيسية.

يسمح أمر التخصيص بتوزيع طلب سهم واحد على حسابات متعددة. يمكن للمستشارين اختيار تخصيص التخصيص بأنفسهم أو استخدام إحدى خوارزميات التخصيص البالغ عددها 14.

مع Rebalance ، يمكن للمستشارين ضبط مراكز متعددة عبر حسابات متعددة باستخدام نسب التخصيص المستهدفة.

تُمكِّن النماذج المستشارين من إدارة استراتيجيات المحفظة المختلفة واستثمار الحسابات فيها بطريقة قابلة للتطوير. يقوم المستشارون بإنشاء نماذج الاستثمار الخاصة بهم وتحديد مواقعهم المستهدفة، وتقوم الأداة بإنشاء أوامر لمواءمة حسابات العملاء المحددة مع المواقع المستهدفة. يمكن تعديل المراكز في أي وقت ويمكن لأداة إعادة التوازن النموذجية إعادة تنظيم مخصصات العملاء حسب الحاجة.

تقوم أداة Tax Loss Harvesting بفحص حسابات عملاء المستشارين بحثًا عن فرص الحصاد، وفقًا لقوانين الضرائب الأمريكية. يمكن للمستشارين البحث عن الخسائر على مستوى المركز بأكمله، ومستوى الكمية، وضمن خسائر رأس المال قصيرة أو طويلة الأجل.

تقديم أداة AI Commentary Generator

يمكن للمستشارين الماليين المقيمين في الولايات المتحدة بسهولة إنشاء تقارير أداء مخصصة للمحفظة وتعليقات السوق باستخدام AI Commentary Generator، وهي أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة من خلال بوابة المستشارين. تم دمج AI Commentary Generator مع تقارير PortfolioAnalyst وهي مصممة لمساعدة المستشارين -وليس استبدالهم- فيما يتعلق بتقارير أداء محفظة العملاء وتحديثات السوق والأخبار الخاصة بالمؤشر.

من خلال البحث في عشرات المصادر والاستشهاد بها لراحة المستشارين، تُجري AI Commentary Generator بحثًا في ثوانٍ قد يستغرق إكماله ساعات.

توفر AI Commentary Generator أربعة أقسام من المحتوى:

ملخص المحفظة يحدد ويصف أداء أفضل خمس حيازات أداءً، وأسوأ خمس حيازات أداءً، وأعلى خمس حيازات تركيزًا في الحساب المحدد.

يبحث تطبيق أخبار وتوجهات المحفظة عن المعلومات المتاحة للجمهور فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالممتلكات المحددة في ملخص المحفظة ويقوم بتلخيصها.

يلخص تحديث الاقتصاد الكلي المحتوى من الكتاب البيج الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى ملاحظات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

يبحث تقرير التوقعات الاقتصادية والسوقية عن المعلومات المتاحة للجمهور لجميع أخبار السوق ويقدم ملخصًا.

يقدم برنامج إدارة المحافظ المالية المجاني من Interactive Brokers‏، تحت اسم PortfolioAnalyst، رؤية موحدة وشاملة لحسابات العملاء بالإضافة إلى مجموعة واسعة من محتوى التقارير والتحليلات. إنه يتيح للمستشارين توحيد أموال عملائهم من أكثر من 15,000 مؤسسة مالية، وتقييم محافظ العملاء وتبسيط عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وقال Sanders: "نحن متحمسون للاستجابة المبكرة لعملائنا لأداة AI Commentary Generator في الولايات المتحدة ونتطلع إلى طرحها على المستشارين في جميع أنحاء العالم". "تبحث Interactive Brokers دائمًا عن طرق جديدة لتطبيق الابتكار والأتمتة لمساعدة المستشارين في كل مكان على أن يكونوا أكثر كفاءة وأكثر تفاعلاً مع عملائهم".

أداة AI Commentary Generator متاحة فقط للمستشارين الماليين المقيمين في الولايات المتحدة.

لمزيد من المعلومات حول عروض Interactive Brokers للمستشارين الماليين، ترجى زيارة:

الولايات المتحدة: المستشارون الماليون - الولايات المتحد

كندا: المستشارون الماليون - كند

المملكة المتحدة: المستشارون الماليون - المملكة المتحد

أوروبا: المستشارون الماليون - أوروب

هونغ كونغ: المستشارون الماليون - هونغ كون

سنغافورة: المستشارون الماليون - سنغافور

أستراليا: المستشارون الماليون - أسترالي

حول . Interactive Brokers Group, Inc :

توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group تنفيذ التداول الآلي وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية وعقود التوقعات على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في العديد من البلدان والعملات من منصة موحدة واحدة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نحن نخدم المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المُعرِّفين. لقد مكنتنا أربعة عقود من التركيز على التكنولوجيا والأتمتة من تزويد عملائنا بمنصة متطورة وفريدة من نوعها لإدارة محافظهم الاستثمارية. نحن نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأسعار تنفيذ وتداول مفيدة، وأدوات لإدارة المخاطر والمحافظ، ومرافق بحثية ومنتجات استثمارية، وكل ذلك بتكلفة منخفضة أو دون تكلفة، مما يجعلهم قادرين على تحقيق عوائد فائقة على الاستثمارات. لقد حازت Interactive Brokers باستمرار على التقدير باعتبارها وسيطًا بارزًا، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة من مصادر الصناعة المحترمة مثل Barron's وInvestopedia وStockbrokers وغيرها الكثير.

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