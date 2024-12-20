شراكة بيج توك ستوديوز مع الحكومة المصرية لإطلاق مشروع كبير

تُعد بيج توك ستوديوز واحدة من أبرز شركات الإنتاج التلفزيوني في العالم، وتشتهر بسمعتها الرائدة في إنتاج الكوميديا البريطانية المميزة والدراما الدولية الموجهة بالشخصيات. تحت قيادة الرئيس التنفيذي كينتون ألين، تستمر الشركة في تحديد المعايير في صناعة الترفيه.

شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية

تعلن بيج توك ستوديوز، الشركة العالمية الشهيرة للإنتاج التلفزيوني، عن شراكتها مع الحكومة المصرية لإطلاق مشروع كبير يهدف إلى توفير فرص عمل مستقرة للمجتمعات المحلية وتوسيع تأثير الاستوديو في صناعة السينما والتلفزيون في مصر. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي والتبادل الثقافي.

الأهداف الرئيسية للتعاون

يركز التعاون بين بيج توك ستوديوز والحكومة المصرية على عدة أهداف أساسية:

خلق فرص عمل: يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مستقرة ومستدامة للسكان المحليين، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة.

توسيع الصناعة: من خلال إقامة حضور قوي في القاهرة، ستعزز بيج توك ستوديوز تأثيرها في صناعة السينما والتلفزيون في مصر، مستفيدة من التراث الثقافي الغني والإمكانات الإبداعية في المنطقة.

التبادل والتطوير الثقافي: سيعزز التعاون التبادل الثقافي بين المبدعين البريطانيين والمصريين، مما يؤدي إلى إنتاج محتوى مبتكر ومتنوع يلقى استحسان الجمهور على مستوى العالم.

الفوائد للمجتمع المحلي

تم تصميم الشراكة لجلب العديد من الفوائد للمجتمع المحلي، بما في ذلك:

فرص العمل: مع الخطة الطموحة لتوظيف 6 ملايين موظف، سيساهم المشروع بشكل كبير في خفض معدلات البطالة وتوفير آفاق مهنية طويلة الأجل للعديد من الأفراد.

تطوير المهارات: ستقدم بيج توك ستوديوز برامج تدريب واسعة، مما يجهز القوى العاملة المحلية بالمهارات والخبرات اللازمة للتفوق في صناعة السينما والتلفزيون.

النمو الاقتصادي: ستحفز فرص العمل والاستثمارات على النمو الاقتصادي، مما يحسن مستوى المعيشة العام للسكان المحليين.

تعزيز تأثير بيج توك ستوديوز

من خلال توسيع عملياتها إلى القاهرة، تهدف بيج توك ستوديوز إلى:

الوصول إلى جماهير جديدة: التفاعل مع جماهير متنوعة وجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يوسع نطاق الاستوديو على المستوى العالمي.

الاستفادة من المواهب المحلية: الاستفادة من المواهب ووجهات النظر الفريدة للقوى العاملة المصرية لإنتاج محتوى مميز وجذاب.

تعزيز الروابط الصناعية: بناء علاقات قوية مع شركات الإنتاج المحلية والهيئات الحكومية والمحترفين المبدعين، مما يعزز نظامًا ترفيهيًا تعاونيًا وديناميكيًا.

رؤية للمستقبل

يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة إلى الأمام في استراتيجية التوسع العالمي لشركة بيج توك ستوديوز. من خلال الشراكة مع الحكومة المصرية، تُظهر الشركة التزامها بخلق تأثيرات اجتماعية واقتصادية إيجابية مع الاستمرار في إنتاج محتوى عالي الجودة يحدد معايير الصناعة.

عن بيج توك ستوديوز

تحت قيادة الرئيس التنفيذي كينتون ألين، أثبتت بيج توك ستوديوز نفسها كمنتج رائد للكوميديا البريطانية والدراما الدولية الموجهة بالشخصيات. كشركة تابعة لـ ITV، تلتزم بيج توك ستوديوز برعاية المواهب الجديدة وتقديم فرص تدريب قيمة في صناعة السينما والتلفزيون.

تُعد هذه الشراكة مع الحكومة المصرية شهادة على رؤية بيج توك ستوديوز لتصبح رائدة عالمية في صناعة