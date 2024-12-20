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- TimesNewswire )
شراكة بيج توك ستوديوز مع الحكومة المصرية لإطلاق مشروع كبير
تُعد بيج توك ستوديوز واحدة من أبرز شركات الإنتاج التلفزيوني في العالم، وتشتهر بسمعتها الرائدة في إنتاج الكوميديا البريطانية المميزة والدراما الدولية الموجهة بالشخصيات. تحت قيادة الرئيس التنفيذي كينتون ألين، تستمر الشركة في تحديد المعايير في صناعة الترفيه.
شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية
تعلن بيج توك ستوديوز، الشركة العالمية الشهيرة للإنتاج التلفزيوني، عن شراكتها مع الحكومة المصرية لإطلاق مشروع كبير يهدف إلى توفير فرص عمل مستقرة للمجتمعات المحلية وتوسيع تأثير الاستوديو في صناعة السينما والتلفزيون في مصر. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي والتبادل الثقافي.
الأهداف الرئيسية للتعاون
يركز التعاون بين بيج توك ستوديوز والحكومة المصرية على عدة أهداف أساسية:
خلق فرص عمل: يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مستقرة ومستدامة للسكان المحليين، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة.
توسيع الصناعة: من خلال إقامة حضور قوي في القاهرة، ستعزز بيج توك ستوديوز تأثيرها في صناعة السينما والتلفزيون في مصر، مستفيدة من التراث الثقافي الغني والإمكانات الإبداعية في المنطقة.
التبادل والتطوير الثقافي: سيعزز التعاون التبادل الثقافي بين المبدعين البريطانيين والمصريين، مما يؤدي إلى إنتاج محتوى مبتكر ومتنوع يلقى استحسان الجمهور على مستوى العالم.
الفوائد للمجتمع المحلي
تم تصميم الشراكة لجلب العديد من الفوائد للمجتمع المحلي، بما في ذلك:
فرص العمل: مع الخطة الطموحة لتوظيف 6 ملايين موظف، سيساهم المشروع بشكل كبير في خفض معدلات البطالة وتوفير آفاق مهنية طويلة الأجل للعديد من الأفراد.
تطوير المهارات: ستقدم بيج توك ستوديوز برامج تدريب واسعة، مما يجهز القوى العاملة المحلية بالمهارات والخبرات اللازمة للتفوق في صناعة السينما والتلفزيون.
النمو الاقتصادي: ستحفز فرص العمل والاستثمارات على النمو الاقتصادي، مما يحسن مستوى المعيشة العام للسكان المحليين.
تعزيز تأثير بيج توك ستوديوز
من خلال توسيع عملياتها إلى القاهرة، تهدف بيج توك ستوديوز إلى:
الوصول إلى جماهير جديدة: التفاعل مع جماهير متنوعة وجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يوسع نطاق الاستوديو على المستوى العالمي.
الاستفادة من المواهب المحلية: الاستفادة من المواهب ووجهات النظر الفريدة للقوى العاملة المصرية لإنتاج محتوى مميز وجذاب.
تعزيز الروابط الصناعية: بناء علاقات قوية مع شركات الإنتاج المحلية والهيئات الحكومية والمحترفين المبدعين، مما يعزز نظامًا ترفيهيًا تعاونيًا وديناميكيًا.
رؤية للمستقبل
يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة إلى الأمام في استراتيجية التوسع العالمي لشركة بيج توك ستوديوز. من خلال الشراكة مع الحكومة المصرية، تُظهر الشركة التزامها بخلق تأثيرات اجتماعية واقتصادية إيجابية مع الاستمرار في إنتاج محتوى عالي الجودة يحدد معايير الصناعة.
عن بيج توك ستوديوز
تحت قيادة الرئيس التنفيذي كينتون ألين، أثبتت بيج توك ستوديوز نفسها كمنتج رائد للكوميديا البريطانية والدراما الدولية الموجهة بالشخصيات. كشركة تابعة لـ ITV، تلتزم بيج توك ستوديوز برعاية المواهب الجديدة وتقديم فرص تدريب قيمة في صناعة السينما والتلفزيون.
تُعد هذه الشراكة مع الحكومة المصرية شهادة على رؤية بيج توك ستوديوز لتصبح رائدة عالمية في صناعة
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