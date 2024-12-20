وزير الشباب يزور مركز شباب جرينة في مادبا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تفقد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم، مركز شباب وشابات جرينة النموذجي في محافظة مادبا، ضمن سلسلة الجولات الميدانية غير المعلنة التي ينفذها الشديفات للمرافق الشبابية والرياضية في المحافظات، للوقوف على جاهزية المرافق والبرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة.
وتابع الشديفات، تنفيذ برنامج بناء قدرات العاملين مع الشباب، وبرنامج
مهارات قيادة الحاسوب، المقامان في المركز بمشاركة مجموعة من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية في المحافظة.
حيث أكد الشديفات أن تمكين العاملين مع الشباب ضرورة ملحة؛ باعتبارهم جزءًا رئيسًا من منظومة العمل الشبابي، وحلقة الوصل الرئيسية مع الشباب الأردني في المحافظات، لافتا إلى أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة تفعيل المراكز الشبابية، وترجمة رؤية التحديث الإداري بما تتضمنه من تأهيل وتطوير الموارد البشرية.
وأكد الشديفات على ضرورة
أن توفر المراكز الشبابية؛ مساحات آمنة وداعمة للشباب الأردني، من خلال تهيئة المرافق الشبابية والرياضية وتقديم البرامج التي تلبي تطلعات الشباب واحتياجاتهم
وتواكب التطور التكنولوجي.
واستمع الشديفات من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية، إلى أبرز التحديات التي تواجههم، وآليات النهوض بالعمل الشبابي في المحافظة واستقطاب الشباب إلى المراكز الشبابية واستثمار طاقات الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
MENAFN20122024000151011027ID1109015232
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