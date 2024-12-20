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وزير الشباب يزور مركز شباب جرينة في مادبا

12/20/2024 2:17:38 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تفقد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم، مركز شباب وشابات جرينة النموذجي في محافظة مادبا، ضمن سلسلة الجولات الميدانية غير المعلنة التي ينفذها الشديفات للمرافق الشبابية والرياضية في المحافظات، للوقوف على جاهزية المرافق والبرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة.

وتابع الشديفات، تنفيذ برنامج بناء قدرات العاملين مع الشباب، وبرنامج
مهارات قيادة الحاسوب، المقامان في المركز بمشاركة مجموعة من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية في المحافظة.

حيث أكد الشديفات أن تمكين العاملين مع الشباب ضرورة ملحة؛ باعتبارهم جزءًا رئيسًا من منظومة العمل الشبابي، وحلقة الوصل الرئيسية مع الشباب الأردني في المحافظات، لافتا إلى أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة تفعيل المراكز الشبابية، وترجمة رؤية التحديث الإداري بما تتضمنه من تأهيل وتطوير الموارد البشرية.

وأكد الشديفات على ضرورة
أن توفر المراكز الشبابية؛ مساحات آمنة وداعمة للشباب الأردني، من خلال تهيئة المرافق الشبابية والرياضية وتقديم البرامج التي تلبي تطلعات الشباب واحتياجاتهم
وتواكب التطور التكنولوجي.

واستمع الشديفات من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية، إلى أبرز التحديات التي تواجههم، وآليات النهوض بالعمل الشبابي في المحافظة واستقطاب الشباب إلى المراكز الشبابية واستثمار طاقات الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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