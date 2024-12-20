Friday, 20 December 2024 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفيات الأردن.. الجمعة 20-12-2024

12/20/2024 2:17:38 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 20-12-2024:

موسى محمد جابر صبح

عيد محمد عوض الله حمدان

نزيه ابراهيم حنا حليوي

الياس عيسى عطالله كشك

ماري جورج اسكندر ثيودوري

مريم عبدالفتاح الدغيلي

محمود حمد غانم الغروز

سليمان السالم العمايره


إنا لله وإنا إليه راجعون...


MENAFN20122024000151011027ID1109015229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث