وفيات الأردن.. الجمعة 20-12-2024

وفيات الأردن.. الجمعة 20-12-2024
التاريخ
12/20/2024 2:17:38 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 20-12-2024:
موسى محمد جابر صبح
عيد محمد عوض الله حمدان
نزيه ابراهيم حنا حليوي
الياس عيسى عطالله كشك
ماري جورج اسكندر ثيودوري
مريم عبدالفتاح الدغيلي
محمود حمد غانم الغروز
سليمان السالم العمايره
إنا لله وإنا إليه راجعون...
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