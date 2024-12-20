هل ساهمت التكنولوجيا في زيادة النرجسية بين الأفراد؟

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يشهد عالمنا اليوم تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومع هذا الانتشار الواسع، ظهرت تساؤلات حول تأثير التكنولوجيا على سلوكياتنا وشخصياتنا، ومن بين هذه التساؤلات: هل ساهمت التكنولوجيا في زيادة النرجسية بين الأفراد؟
النرجسية والتكنولوجيا: علاقة متشابكة: يشير مصطلح“النرجسية” إلى الإعجاب المفرط بالذات والشعور بالأهمية والتفوق على الآخرين، والحاجة المستمرة للإعجاب والتقدير. ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح بإمكان الأفراد عرض صورهم وحياتهم بشكل مثالي ومنمق، مما قد يعزز لديهم الشعور بالعظمة والرغبة في الحصول على أكبر قدر من الإعجابات والتعليقات.
كيف تساهم التكنولوجيا في زيادة النرجسية؟ وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للعرض الذاتي: توفر منصات مثل انستغرام وتيك توك وفيسبوك مساحة واسعة للأفراد لعرض أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، مما قد يدفعهم إلى التركيز المفرط على المظهر الخارجي والسعي للحصول على الإعجاب والتقدير من الآخرين. سهولة التلاعب بالصور وتحسينها: تتيح تطبيقات تعديل الصور والفلاتر إمكانية تغيير المظهر بشكل كبير، مما قد يخلق صورة غير واقعية للذات ويزيد من التركيز على المظهر الخارجي. مقارنة الذات بالآخرين: تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة المقارنة بين الأفراد، حيث يرى الشخص صورًا مثالية لحياة الآخرين، مما قد يولد لديه شعورًا بالنقص أو الرغبة في التفوق عليهم. الحاجة المستمرة للإعجاب والتحقق: يصبح عدد الإعجابات والتعليقات معيارًا لتقدير الذات لدى البعض، مما يزيد من حاجتهم المستمرة للتحقق من قيمتهم من خلال الآخرين. الآثار السلبية المحتملة: قد يؤدي الاستخدام المفرط للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي إلى:
زيادة الشعور بالعزلة والاكتئاب. صعوبة بناء علاقات اجتماعية حقيقية. انخفاض الثقة بالنفس في الواقع. تطور اضطرابات نفسية مثل اضطراب الشخصية النرجسية. هل هذا يعني أن التكنولوجيا هي السبب الوحيد؟ من المهم التأكيد على أن التكنولوجيا ليست السبب الوحيد وراء النرجسية، فهناك عوامل أخرى تلعب دورًا مهمًا مثل التربية والتجارب الحياتية والوراثة. ومع ذلك، لا يمكن إنكار دور التكنولوجيا في تعزيز بعض السلوكيات النرجسية لدى بعض الأفراد.
كيف نقلل من الآثار السلبية؟ الوعي بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا: يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بمدى استخدامهم للتكنولوجيا وتأثير ذلك على صحتهم النفسية. تعزيز التواصل الاجتماعي الحقيقي: يجب تشجيع الأفراد على بناء علاقات اجتماعية حقيقية بعيدًا عن العالم الافتراضي. التركيز على القيم الداخلية: يجب التركيز على تطوير القيم الداخلية والمهارات الشخصية بدلًا من التركيز المفرط على المظهر الخارجي. التثقيف الإعلامي: يجب توعية الأفراد، وخاصة الشباب، حول كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صحي وآمن.
MENAFN20122024000151011027ID1109015175
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.