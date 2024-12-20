كيف يغير الكافيين المحلى إيقاعات النوم؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - درس فريق من الباحثين مدى تأثير إضافة السكر أو المحليات الصناعية إلى القهوة على إيقاعات الساعة البيولوجية لدى الفئران، سعيا لفهم تأثير هذه العادة على صحة البشر.

يعد الكافيين من المنبهات الشائعة التي تستخدم لتحفيز النشاط، سواء في الصباح أو للبقاء مستيقظا لفترات أطول. ومن المعروف أن الكافيين يطيل فترة الاستيقاظ، ويؤثر على الساعة البيولوجية الداخلية للجسم، ولكن تأثيره يصبح أكثر تعقيدا عند إضافة المحليات.

وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون في هيروشيما أن التفاعل بين الكافيين والمحليات له تأثير أكبر من تأثير الكافيين بمفرده على إيقاع النشاط لدى الفئران.

وقدّم الباحثون مياه تحتوي على 0.1٪ كافيين (أي نصف تركيز الإسبريسو) مع 1٪ سكروز أو 0.1٪ سكرين للفئران. ورغم أن المحليات لم تغير من كمية المياه التي شربتها الفئران، إلا أن تأثيراتها كانت أكثر وضوحا على إيقاع الساعة البيولوجية، فقد أظهرت الفئران التي تناولت مزيج الكافيين والمحليات "نشاطا لمدة 26-30 ساعة، ما تسبب في تحول بعضها من إيقاع النوم الليلي إلى الإيقاع النهاري".

وهذا التغيير استمر حتى في ظروف مظلمة تماما، ما يشير إلى أن المحليات والكافيين قد يؤثران على الساعة البيولوجية بشكل مستقل عن المنظم المركزي للساعة البيولوجية في الدماغ.

ويعتقد الباحثون أن تأثيرات مزيج الكافيين والمحليات قد تكون ناتجة عن تفاعل كيميائي بينهما يحفز إطلاق الدوبامين في الدماغ، حيث يعمل كل من الكافيين والمحليات على تنشيط نظام المكافأة في الدماغ، ما يعزز إفراز الدوبامين. ويعتقد أن هذه الزيادة في الدوبامين قد تكون مسؤولة عن تشويش إيقاعات النشاط لدى الفئران.

ويأمل الباحثون في دراسة مدى تكرار هذه التأثيرات لدى البشر، حيث أن تأثير الكافيين والمحليات على الساعة البيولوجية قد تكون له تداعيات على صحة الإنسان، خاصة فيما يتعلق بجودة النوم وتنظيم النشاط اليومي.

وتوصل الباحثون إلى أن نتائج هذه الدراسة قد تدعم التوصيات الصحية التقليدية بشأن الحد من استهلاك الكافيين في المساء، حيث يرتبط تناول الكافيين في وقت متأخر من الليل بتدهور جودة النوم. وتظهر الدراسة أن إضافة المحليات إلى الكافيين قد يزيد من تأثيرات اضطراب الساعة البيولوجية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الصحية.