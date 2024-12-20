مصرع وإصابة 15 في حادث تصادم مروع في أسيوط بمصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين شاحنة محملة بالإسمنت وميكروباص على طريق أسيوط الزراعي وسط مصر.
وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنة إسمنت وميكروباص على مدخل القوصية، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.
على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
ووفقًا للمعاينة الأولية، تبين وفاة 13 شخصًا وإصابة اثنين آخرين. وجارٍ حصر أسماء الضحايا والمصابين.
تم نقل المصابين وسبع جثث إلى مستشفى القوصية، وأربع جثث إلى مستشفى منفلوط، وجثتين إلى مستشفى ديروط. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
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