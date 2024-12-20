مصرع وإصابة 15 في حادث تصادم مروع في أسيوط بمصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين شاحنة محملة بالإسمنت وميكروباص على طريق أسيوط الزراعي وسط مصر.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنة إسمنت وميكروباص على مدخل القوصية، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



ووفقًا للمعاينة الأولية، تبين وفاة 13 شخصًا وإصابة اثنين آخرين. وجارٍ حصر أسماء الضحايا والمصابين.

تم المصابين وسبع جثث إلى القوصية، وأربع جثث إلى مستشفى منفلوط، وجثتين إلى مستشفى ديروط. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.