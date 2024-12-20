السجن المؤبد لأب وأم قتلا طفلتهما ضرباً وحرقاً في بريطانيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - حُكم بالسجن مدى الحياة، أمس الثلاثاء، على والدَي الطفلة الإنجليزية الباكستانية الأصل سارة شريف، التي قضت بفعل الضرب في أغسطس (آب) 2023، بعد تعرضها لسوء المعاملة على مدى سنوات.





وأثارت هذه المحاكمة صدمة في المملكة المتحدة، سواء بسبب العنف الذي تعرضت له الطفلة البالغة 10 سنوات أو الفرص الضائعة التي كانت لتنقذها.





سجل من التعذيب



وقال القاضي في محكمة أولد بيلي في لندن: "ليس من المبالغة وصف ما تعرضت له الطفلة بالتعذيب"، ولأكثر من ساعة، شرح حيثيات قراره، موضحاً بالتفاصيل الأفعال "البشعة" التي واجهتها الطفلة.





ولا يمكن إطلاق سراح والدها عرفان شريف 43 عاماً إلا بعد قضائه 40 عاماً في السجن، أما زوجته بيناش بتول 30 عاماً فستبقى مسجونة لـ33 عاماً على الأقل.





وأدين عمّ الطفلة فيصل مالك 29 عاماً الذي عاش مع الزوجين في ووكينغ "جنوب غرب لندن" لثمانية أشهر، بتهمة "التسبّب في قتلها أو جعلها ممكنة"، وحكم عليه بالسجن 16 عاماً.







وبُث الحكم مباشرة على التلفزيون، وهو أمر نادر في بريطانيا، وندد القاضي بـ"الدرجة التي لا يمكن تصوّرها من قسوة" المتهمين الذين "لم يظهروا ندماً حقيقياً".



وقال إنّ سارة تلقت معاملة "كما لو كانت بلا قيمة"، لقد عانت من هذا العنف أكثر من الأولاد الآخرين في المنزل "لأنها فتاة" من أم أخرى، وكانت "في حالة رعب دائم".





حالة رعب دائم



وكشف تشريح لجثة الطفلة التي توفيت في 8 أغسطس (آب) 2023، عن تعرّضها لنحو مئة إصابة داخلية وخارجية، بينها رضوض في الرأس وكسور متعددة وكدمات وندبات، بالإضافة إلى علامات حروق، منها بالمكواة، وآثار عضات بشرية.







وكان عرفان شريف وبيناش بتول وفيصل مالك اشتروا بعد ساعات من وفاة الطفلة، تذاكر سفر إلى باكستان وانتقلوا إليها مع أبنائهم الآخرين، وتركوا جثتها على السرير في منزلهم.





واتصل عرفان شريف من باكستان بالشرطة الإنجليزية، قائلًا إنه عاقب ابنته "وفقاً للقانون" لأنها "كانت شقيّة"، وبعد تواريهم شهراً، عاد الثلاثة إلى لندن في 13 سبتمبر (أيلول) 2023، فأوقفتهم الشرطة في الطائرة.