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صدمة في الجزائر.. طعنوه وعذبوه ونشروا الفيديو على التواصل

12/20/2024 2:10:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اِستيقظ الجزائريون على جريمة شنعاء، راح ضحيتها شاب تعرض لمحاولة قتل عبر تعذيبه وتصوير عملية التنكيل به، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أثار سبب الجريمة حيرة بين رواد التواصل.


فالجريمة التي وثقتها كاميرات هواتف الأشخاص الذين ارتكبوها بمنطقة النعجة الصغيرة بحي بوالصوف في ولاية قسنطينة (390 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر)، صورت الشَّاب الضحية وهو غارق في دمائه بفعل طعنات خناجر الفاعلين، في حين بقي مرتكبو الجريمة وعددهم سبعة حوله يشتمونه ويلعنونه.


بينما تجمع سكان المنطقة حول المكان في لحظات، قبل أن يلوذ الفاعلون بالفرار وينشرون الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لينتشر بشكل كبير بين الجزائريين مسببا صدمة لجميع من شاهده، رغم حظره عن بعض الصفحات بسبب محتواه الدموي.


200 غرزة

أما الضحية، فنقل إلى الإنعاش بالمستشفى الجامعي "ابن باديس" حيث خيط جسده بـ 200 غرزة.


لتفتح مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها حول ملابسات وأسباب الجريمة، والتي تناقل سكان المنطقة أنها صراع حول فتاة.


وأثار الفيديو، موجة غضب بين رواد التواصل حيث اعتبروه "مرحلة أخرى من مراحل الإجرام في الجزائر"، الذي يستدعي، حسبهم "وقفة من قبل الأجهزة الأمنية لمراجعة أسبابه وتداعياته".


وقال أحدهم: ".. أن نصل إلى هذا المستوى من الجريمة، حيث لا يخشى الفاعلون حتى العقاب ويصورون فعلتهم، فهذا ما لا يتخيله عقل". بينما رأى آخر أن "هذا الاعتداء السافر يعبر عن مرض اجتماعي خطير، كون الجريمة ليست فردية حتى نقول إنها لحظة جنون ولكن خطط لها سبعة أشخاص ونفذوها في الشارع أمام مرأى الناس".

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