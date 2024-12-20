جريمة بشعة بمصر.. 3 أشقاء قتلوا شقيقتهم وتخلصوا من رفاتها في الني

MENAFN - Khaberni) خبرني - شهدت محافظة سوهاج بصعيد مصر واقعة بشعة مليئة بالمفاجآت، حيث أقدم ثلاثة أشقاء على قتل شقيقتهم الصغرى خنقا، ودفنها بمنزل والدهم لشكهم في سلوكها.





واختفت الفتاة "كريمة" (23 عاما)، في ظروف غامضة، قبل أن تقوم زوجة أحد الأشقاء المتورطين بعملية القتل بإبلاغ السلطات بالواقعة.





تسجيلات صوتية كشفت الجريمة

واكتشفت زوجة أحد الأشقاء جريمة القتل بعدما كانت تبحث في هاتف زوجها، حيث عثرت على تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقيه يتفقون فيها على قتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها، ولدى مواجهة زوجها بالأمر اعترف بجريمته مع أشقائه، فيما هددته الزوجة بفضح الأمر لدى السلطات.





وبالفعل قامت زوجة أحد المتورطين بإبلاغ السلطات بجريمة الأشقاء الثلاثة، وأنهم قاموا بدفن شقيقتهم الضحية بأرضية إحدى غرف منزل والدهم بمركز إخميم بمحافظة سوهاج.





وبإلقاء القبض على الأشقاء، اعترفوا بتفاصيل الجريمة معللين فعلتهم بشكهم في سلوك شقيقتهم، ما دفعهم لقتلها "ليغسلوا عارهم"، بينما كشفوا عن مفاجأة أخرى.





استخرجوا رفات ضحيتهم وألقوها في النيل

وجاء ضمن اعترافات المتهمين الثلاثة، أنهم ولدى علمهم بنية زوجة الأول بإبلاغ السلطات عن الواقعة، قاموا معا باستخراج رفات المجني عليها من منزل والدهم وقاموا بصنع طبقة إسمنتية بأرضية الغرفة محل الواقعة لإخفاء الأمر، كما وضعوا الجثة داخل جوال بلاستيكي، ونقلوها على دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول وقاموا بإلقاء الجوال في نهر النيل لإخفاء معالم جريمتهم.





إلى ذلك، حررت السلطات الأمنية المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.