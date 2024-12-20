مصر .. جريمة انتقام مروعة بحق شاب صور علاقته الاثمة بفتاة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحدث موقع "مصراوي" عن جريمة مأساوية حيث اجتمعت أسرة الفتاة على التخلص من شاب، وقاموا باختطافه وذبحه وإضرام النيران في جسده.

وأوضح الموقع أن علاقة الشاب والفتاة التي تنتمي لهذه العائلة استمرت لفترة طويلة، تخللتها ممارسة العلاقة غير الشرعية عدة مرات. في أحد تلك اللقاءات، قام المجني عليه بتصويرها في مقاطع فيديو وهي عارية، ولم تكن تلك المقاطع مصدر قلق للفتاة حينها.

انقلبت تلك العلاقة رأسا على عقب حين قررت "جليلة ص." التوقف عن تلك الممارسات الآثمة. لم يتقبل الشاب قرار الفتاة بصدر رحب، وأراد الاستمرار في العلاقة، ما دفعه إلى تهديد عشيقته بتلك المقاطع المصورة لها.

تمسكت الفتاة بقرارها وقررت الانفصال عن الشاب الذي استشاط غضبا وبدأ في تنفيذ تهديده لها، وأرسل تلك المقاطع لأفراد أسرتها.

بعد مشاهدة الفيديوهات، اجتمعت أسرة الفتاة للبت في الأمر خوفًا من نشر الشاب لتلك المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، فأجمعوا على التخلص من "أحمد" خشية الفضيحة. أعدوا لذلك الغرض مخططًا محكمًا وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم.

بدأت "سالي"، الأخت الكبرى، بتنفيذ دورها، حيث استدرجت الشاب وتقابلت معه بحجة تمكينه من رؤية شقيقتها، وطالبته بالذهاب معها إلى منزلها. في البداية تردد الشاب، لكنها طمأنته وأخبرته بأن شقيقتها تنتظرهما.

توجه أحمد برفقة الأخت الكبرى إلى منزلها، وما إن توقف بسيارته أمام العقار حتى دخل إليها المتهمان "صبري" و"رامي" شقيقا الفتاة، وقاموا ثلاثتهم بشل حركة الشاب وتوثيقه بـ"حبل" حتى فارق الحياة.

انضم إليهم المتهم الرابع "نور"، وحملوا جثمان المجني عليه في صندوق السيارة إلى مكان خال من المارة، وقبل إلقائه، قام "صبري" بذبح "أحمد" للتأكد من وفاته، ثم غادروا مكان الواقعة.

تسرب شعور الخوف إلى نفوس المتهمين من انكشاف أمرهم، فعاد "صبري" و"رامي" مرة أخرى إلى مكان الواقعة وأضرما النيران في جثمان المجني عليه لإخفاء معالم الجريمة والهروب من المساءلة القانونية.

يقظة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حالت دون ذلك، وتمكنت من حل اللغز وتحديد هوية الجثة المفحمة. وبإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين، وتم القبض عليهم. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وقد قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا للمتهمين الأربعة على خلفية خطف وقتل الشاب "محمد أ."، كما قضت ببراءة المتهمة الخامسة من التهمة المنسوبة إليها.