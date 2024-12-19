الجزائر تدعو إلى إطار ملزم لمنع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر ـ 19 ـ 12 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الخميس إلى وضع إطار ملزم يمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري بما ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن ذلك في بيان ألقاه مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الذكاء الاصطناعي.
وقال بن جامع "الأوان قد آن من أجل وضع إطار ملزم يمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري بما ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشدد بن جامع على أن "القانون الدولي ليس اختياريا في هذا المجال الجديد كون ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العمل الإنساني وحقوق الإنسان ليست اقتراحات فهي لا تزال الأساس لأي تطبيق عسكري للذكاء الاصطناعي".
ولفت إلى أن "استراتيجية الذكاء الاصطناعي في القارة الإفريقية والاتفاق الإفريقي ليست مجرد سياسات وإنما رؤية لكي يستغل الذكاء الاصطناعي كقوة من أجل السلام والأمن والتحول الإيجابي".
وأشار إلى تدابير بالغة الأهمية من أجل هذه الرؤية والاستجابة للتحديات وهي تتعلق بإنشاء آليات دورية شاملة للجميع تعتني بالخبرة الأمنية في مجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء إطار عالمي لذكاء اصطناعي مسؤول يوازن بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي".
كما أشار إلى أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتنبأ بنزاعات وينهض بحفظ السلام ويحسن الاستجابة الإنسانية ويعجل بتنمية المستدامة ولكن رغم ذلك فالمخاطر على نفس درجة الضخامة".
وقال إن الجزائر استضافت مطلع هذا الشهر المؤتمر الإفريقي الثالث للشركات الناشئة الذي جمع بين أكثر من 500 شركة ناشئة من 50 دولة إفريقية بما برهن على التزام القارة السمراء بنظم الذكاء الاصطناعي التي تخدم احتياجات الشعوب مع احترام الضروريات الأمنية في آن واحد".
(النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN19122024000071011013ID1109014901
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