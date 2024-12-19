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الجزائر تدعو إلى إطار ملزم لمنع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري

12/19/2024 11:25:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 19 ـ 12 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الخميس إلى وضع إطار ملزم يمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري بما ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن ذلك في بيان ألقاه مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الذكاء الاصطناعي.
وقال بن جامع "الأوان قد آن من أجل وضع إطار ملزم يمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري بما ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشدد بن جامع على أن "القانون الدولي ليس اختياريا في هذا المجال الجديد كون ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العمل الإنساني وحقوق الإنسان ليست اقتراحات فهي لا تزال الأساس لأي تطبيق عسكري للذكاء الاصطناعي".
ولفت إلى أن "استراتيجية الذكاء الاصطناعي في القارة الإفريقية والاتفاق الإفريقي ليست مجرد سياسات وإنما رؤية لكي يستغل الذكاء الاصطناعي كقوة من أجل السلام والأمن والتحول الإيجابي".
وأشار إلى تدابير بالغة الأهمية من أجل هذه الرؤية والاستجابة للتحديات وهي تتعلق بإنشاء آليات دورية شاملة للجميع تعتني بالخبرة الأمنية في مجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء إطار عالمي لذكاء اصطناعي مسؤول يوازن بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي".
كما أشار إلى أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتنبأ بنزاعات وينهض بحفظ السلام ويحسن الاستجابة الإنسانية ويعجل بتنمية المستدامة ولكن رغم ذلك فالمخاطر على نفس درجة الضخامة".
وقال إن الجزائر استضافت مطلع هذا الشهر المؤتمر الإفريقي الثالث للشركات الناشئة الذي جمع بين أكثر من 500 شركة ناشئة من 50 دولة إفريقية بما برهن على التزام القارة السمراء بنظم الذكاء الاصطناعي التي تخدم احتياجات الشعوب مع احترام الضروريات الأمنية في آن واحد".
(النهاية)

م ر / ه س ص



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