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النمسا تشدد إجراءات مكافحة التجسس لحماية مصالحها الوطنية والدولية

12/19/2024 11:25:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 19 - 12 (كونا) -- أعلنت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش اليوم الخميس عن إصدار مرسوم جديد يلزم النيابات العامة بتفسير أكثر صرامة للمادة المتعلقة بأنشطة التجسس في قانون العقوبات في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المصالح الوطنية والدولية للنمسا.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي في تقرير لها أن السلطات أصبحت ملزمة بتكثيف ملاحقةأنشطة التجسس حتى إذا لم تكن موجهة بشكل مباشر ضد النمسا وتأتي هذه التعديلات على خلفية قضية ضابط المخابرات السابق إيجيستو أوت المتهم بالتجسس لصالح روسيا.
وأشار التقرير إلى أن المرسوم الجديد يوسع مفهوم "المصالح النمساوية المتضررة" ليشمل أنشطة التجسس التي تستهدف دول الاتحاد الأوروبي الأخرى باعتبار أن ذلك قد يؤثر سلبا على علاقات النمساالخارجية.
كما يشمل هذا المرسوم التوسع في مفهوم التجسس على المؤسسات الحكومية أو الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها مثل منظمةالأمم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا.
وأوضحت زاديتش أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية سمعة النمسا كدولة آمنة وموثوقة على الساحة الدولية إذ أن الأنشطة التجسسية قد تدفع المؤسسات الدولية إلى نقل مقارها إلى دول أخرى.
يأتي المرسوم كبديل لتعديل قانوني كان مخططا لتحديث المادة المتعلقة ب "التجسس السري ضد مصلحةالنمسا" ولكنه لم ينفذ رغم أن المرسوم ليس ملزما كالقانون التشريعي إلا أنه يهدف إلى توحيد إجراءات النيابة العامة.
وينص القانون التشريعي الحالي وفق المادة 256 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشئ أو يديرأو يدعم جهاز استخبارات سري ضد مصلحة جمهورية النمسا بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
وتسعى هذه التعديلات إلى تعزيز مكانة النمسا كدولة ذات مصداقية وقادرة على حماية علاقاتها السياسية ومؤسساتهاالدولية من أي تهديدات محتملة مع استمرارها في دورها كعضو موثوق في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. (النهاية)

ع م ق / ح م ف



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