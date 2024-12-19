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رئيس الوزراء العراقي يعلن استئناف عمل سفارة بلاده في دمشق

12/19/2024 11:25:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد ـ 19 ـ 12 (كونا) -- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس إن السفارة العراقية في دمشق أعادت فتح أبوابها وشدد على أنه لا يمانع في التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا.
وخلال مقابلة تلفزيونية محلية تحدث السوداني عن " قلق وغموض حول الوضع في الداخل السوري" وأعرب عن أمله في أن تعي الإدارة السورية الجديدة ما وصفها بـ "مخاوف وقلق الدول العربية والاقليمية وأن تعطي الضمانات والمؤشرات الايجابية حول احترام التنوع والمضي بعملية سياسية لا تقصي أحدا".
وقال إن الظروف الراهنة في سوريا تشبه الظروف التي مرت بها بلاده في العام 2003 "وهو ما يدفع العراق لتقديم المساعدة واعطاء النصائح لهم لتجنب الاخطاء التي وقع فيها".
وتابع السوداني "لسنا بالضد من التواصل مع الادارة في سوريا طالما كانت هناك مصلحة لأمن واستقرار سوريا والمنطقة لكن لغاية الان لا خطوات رسيمة في هذا الاتجاه رغم ان البعثة الدبلوماسية العراقية فتحت ابوابها وباشرت مهامها في دمشق" مشيرا إلى أنه لم يتلق أي اتصال من القائد العام للسلطات الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
محليا أكد السوداني أن حل الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة التزام لن تتخلى عنه حكومته وانه كان مقررا ان يتم الاعلان عن جدول زمني لذلك بالتزامن مع الاعلان عن انتهاء مهام التحالف الدولي بيد ان التطورات الاخيرة في المنطقة أرجأت ذلك.
وتابع أن "أحد أهم التحديات التي واجهت حكومته ابان تشكيلها هو السلاح خارج نطاق الدولة والفساد وأنها اشرت ذلك منذ البداية ووضعت لها الحلول".
وبين أن الاتفاق الذي توصلت له حكومته على انهاء مهام التحالف الدولي في العراق يعد خطوة مهمة نحو الخطوة الأهم وهي سحب السلاح المتواجد خارج نطاق ومؤسسات الدولة وتابع "لا يوجد بعد انتهاء مهام التحالف اي مبرر لاي طرف بحمل السلاح".
وأشار السوداني إلى أن الالتزامات التي وضعها في البرنامج الحكومي تتضمن ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي وحصر السلاح بيد الدولة.
وتابع "هذه هي المنهجية لتقوية مؤسسات الدولة وانفاذ القانون وهذا التزام لن نتخلى عنه بالتأكيد".
وأضاف "ان تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي تعد جزءا اساسيا في استقرار البلد والسيطرة على السلاح ضمن مؤسسات الدولة وهذا مسار ملتزمون به وهناك توافق سياسي عليه من اغلب القوى السياسية". وتابع "إما ان تنخرط تلك المجاميع في الاجهزة الامنية وهو متاح لهم او تنتقل الى العمل السياسي (...) وهذا هو الطريق السليم لبناء الدولة والحفاظ على مؤسساتها ومسارها كدولة تحترم القانون وتطمئن كل دول المنطقة". (النهاية) ع ح ه / ه س ص

MENAFN19122024000071011013ID1109014899

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